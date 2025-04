Maroon 5: Neues Album kommt im Sommer

Die Gerüchte stimmen: Maroon 5 veröffentlichen dieses Jahr ein neues Album. Hier mehr Infos dazu im Überblick.

Adam Levine teasert Single und Tour an

Frontmann Adam Levine selbst bestätigte während eines Fernsehauftritts Fan-Theorien zu einem neuen Release. „Sie sind wahr, die Gerüchte stimmen“, sagte Levine in „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“. Und nicht nur das: Der erste Vorgeschmack soll auch schon bald erscheinen. „Ich kann nicht alle Einzelheiten verraten“, so Levine. „Aber grob gesagt gibt es eine Single, die am Ende des Monats kommt. Ich bin sehr aufgeregt, was das angeht.“ Das zugehörige Album erscheine über den Sommer.

Abgerundet wird die Botschaft mit dem Ausblick auf eine Tournee der Pop-Rock-Band. „Noch unspezifischer, gibt es eine Tour irgendwann im Herbst“, so die Worte des Sängers und Gitarristen von Maroon 5. Konkret wollte er letztlich aber eben nicht werden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Vorgänger erschien 2021

Ihr derzeit noch aktuelles Album JORDI veröffentlichten Maroon 5 im Jahr 2021. Auf diesem waren unübliche Feature-Gäste wie Megan Thee Stallion, Stevie Nicks und H.E.R. vertreten, die aber den Stil der Band einfangen, der sich über die Jahre gewandelt hat. Das Album erreichte in den USA Platz 8 der Charts und wurde mit Gold ausgezeichnet, in Deutschland reichte es lediglich für Platz 39. Seither erschienen lediglich die Standalone-Single „Middle Ground“ (2023) sowie ein Remix des Songs mit dem US-amerikanischen Country-Sänger Micky Guyton. Live war die Band zuletzt im Sommer 2023 in Deutschland zu sehen.

Zum neuen Album von Maroon 5 sind weder Titel noch Tracklist bekannt.