Marteria live am 1. September in Rostock: Tickets, Wetter, Anfahrt

Marteria und Lexy & K-Paul treten für einen Zusatztermin in Rostock auf. Hier gibt's alle Infos.

Marteria gibt am 1. September eine Zusatzshow in Rostock: Da nach kurzer Zeit alle Tickets für seinen Ostseestadion-Auftritt am 2. September vergriffen waren, wurde der zweite Termin im Stadion des FC Hansa bestätigt. Ein „ausverkauftes“ Stadion bedeutet 29.000 Gäste bei 20.000 Sitz- und 9.000 Stehplätzen.

Achtung: Ein Regenschirm wird beim Konzert vonnöten sein. Mit Marteria treten als Special Guest Lexy & K-Paul auf.

Tickets: Zwei Kategorien sind noch verfügbar

Karten gibt es aktuell noch über Eventim: „Sitzplatz Kategorie 1“ für knapp 70 Euro, „Stehplatz Kategorie 4“ für knapp 48 Euro.

Wetter am 1. September: Regenschirm nicht vergessen

Am Morgen sollen Wolkenfelder über Rostock ziehen, bei Temperaturen von etwa 14 Grad Celcuis. Mittags soll es bedeckt sein und die Temperaturen 22 Grad erreichen. Abends sollte, so der Wetterdienst, in Rostock „der Schirm nicht vergessen werden“: es regnet bei Temperaturen von 14 Grad. Nachts soll es überwiegend dicht bewölkt bei Tiefsttemperaturen von 15 Grad sein.

Parken und Anfahrt

Wie auf der Website des Ostseestadions zu lesen ist, kann es mit dem PKW, der S-Bahn, der Straßenbahn und dem Bus erreicht werden.

Mit PKW aus Richtung Wismar: von der A20 Abfahrt Rostock West auf den Autobahnzubringer wechseln – Reutershagen/ Zoo abfahren auf den Barnstorfer Ring – dann am Zoo links in die Rennbahnallee einbiegen – über den Trotzenburger Weg rechts in die Kopernikusstraße fahren.

Mit PKW aus Richtung Berlin: von der A19 am Autobahnkreuz Rostock auf die A 20 Richtung Lübeck wechseln – an der Ausfahrt Rostock West die Autobahn verlassen – Reutershagen/ Zoo abfahren auf den Barnstorfer Ring – dann am Zoo links in die Rennbahnallee einbiegen – über den Trotzenburger Weg rechts in die Kopernikusstraße fahren.

Mit PKW aus Richtung Stralsund: der B105 bis zum Holbeinplatz folgen – dann links in die Karl-Marx-Straße biegen – weiter rechts in die Schillingallee – dann rechts in die Kopernikusstraße fahren.

Mit S-Bahn: an der S-Bahn-Haltestelle „Holbeinplatz“ aussteigen – über die Hans-Sachs-Allee in Richtung Ostseestadion laufen (ca. 8 min Fußweg).

Mit Straßenbahn: die Linie 3 oder Linie 6 benutzen – Haltestelle „Zoo“ aussteigen – über Rennbahnallee und Trotzenburger Weg rechts in die Kopernikusstraße zum Stadion laufen (ca. zwölf Minuten Fußweg) oder die Linien 1 oder 5 benutzen – Haltestelle „Holbeinplatz“ aussteigen – über die Hans-Sachs-Allee in Richtung Stadion laufen (ca. 8 min Fußweg).

Mit Bus: Buslinien 25 oder 28 benutzen und an der Haltestelle „Ostseestadion“ aussteigen.

Aktuelles über Marteria

Laut Medienberichten ist Marten Laciny, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, im April diesen Jahres wegen eines Gewaltvorfalls in den USA vorübergehend festgenommen worden – weil er seine Freundin gewürgt haben soll. Auf seinem Instagram-Account richtete der Musiker kurze Zeit darauf Worte an seine Fans und bestätigte, dass er Ende März wirklich in den USA festgenommen wurde.

Das Paar habe sich daraufhin, wie ProSieben berichtete, nach dem Streit wieder vertragen, die Vorwürfe gegen ihn seien zudem von den US-amerikanischen Polizeibehörden fallen gelassen worden. Weiterhin stellte Laciny in seinem Posting klar: „Es hat weder eine Kaution noch eine Anklage und erst recht kein Würgen gegeben.“

Monate später ist ebendieses Statement auf seinem Instagram-Profil nicht mehr auffindbar (Stand August 2023), Laciny drohte zwischenzeitlich, gegen Falschmeldungen diesbezüglich vorzugehen und die Akte soll nun vom Tisch sein. Seither tritt der Rapper wieder deutschlandweit auf.