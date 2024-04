Emma Stone taucht in den Credits zu Taylor Swifts Song „Florida!!!“ auf

Die Schauspielerin soll „Kuriositäten“ zu dem Track beigetragen haben.

Taylor Swifts neues Album THE TORTURED POETS DEPARTMENT kommt mit einigen Überraschungen daher. Neben versteckten Botschaften in den Lyrics findet sich auch in den Credits von einem Track ein besonderer Name – Emma Stone wird als Beteiligte am Song „Florida!!!“ aufgeführt.

Die Schauspielerin und langjährige Freundin von Swift wird in den Credits des Tracks mit ihrem eigentlichen Namen, Emily Jean Stone, aufgelistet und soll „Kuriositäten“ zu dem Song beigetragen haben. Das Lied „Florida!!!“ ist ein Feature mit Florence Welch von Florence And The Machine.

Swift sagte zu dem Track gegenüber iHeartRadio: „‚Florida!!!‘ ist ein Song, den ich mit Florence and the Machine geschrieben habe, und ich denke, ich hatte diese Idee, was passiert, wenn dein Leben nicht passt oder deine Entscheidungen, die du getroffen hast, dich einholen.“ Was genau Emma Stone zu dem Lied hinzugefügt hat, wurde bisher noch nicht näher erläutert.

Hier den Track anhören:

Die Musikerin und die zweifache Oscar-Gewinnerin sind schon seit vielen Jahren befreundet und zeigen immer wieder öffentlich ihre gegenseitige Unterstützung. Stone besuchte bereits drei Konzerte der „Eras“-Tour, während die „Bad Blood“-Interpretin sich immer wieder bei Premieren ihrer Filme zeigte.

„Florida!!!“ ist nicht das erste Mal, dass der Name der Schauspielerin mit Swifts Musik in Verbindung gebracht wird. Als die Sängerin im vergangenen Jahr „Speak Now (Taylor’s Version)“ veröffentlicht hat, bemerkten die Fans, dass Stone wahrscheinlich die Inspiration für den Track „When Emma Falls In Love“ war. Die Sängerin hat diese Anspielung nie direkt bestätigt, aber während eines Auftritts erklärt, dass der Song über eine ihrer besten Freundinnen geschrieben wurde.