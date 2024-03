Taylor Swift: „The Eras Tour“ bricht Rekord bei Disney+

Eine weitere Bestleitung für den US-Popstar.

Taylor Swift hat mit der Premiere ihres Konzertfilms „The Eras Tour“ auf Disney+ einen neuen Rekord aufgestellt. Das Werk wurde am 14. März weltweit über den Streamingdienst veröffentlicht.

Nummer eins unter den Musikfilmen

Der Konzertfilm wurde in den ersten drei Tagen nach der Veröffentlichung bereits 4,6 Millionen Mal auf Disney+ angesehen und ist damit nach Angaben der Plattform die Nummer eins unter den Musikfilmen. Fans haben sich innerhalb der ersten Tage insgesamt 16,2 Millionen Stunden lang das Werk angeschaut.

Gedreht wurde „The Eras Tour“ bei den ersten drei Swift-Auftritten in Los Angeles im vergangenen August. Disney zahlte Berichten zufolge mehr als 75 Millionen US-Dollar für die weltweiten Streaming-Rechte.

Schon im Kino ein Rekord

„The Eras Tour“ wurde im August 2023 bei drei Gigs der 34-Jährigen in Kalifornien von Regisseur Sam Wrench aufgenommen. Dann lief das Werk zunächst im Herbst 2023 über die großen Leinwände und wurde so sogar zum meistgesehenen Konzertfilm im Kino überhaupt. Plus: Mit mehr als 260 Millionen US-Dollar Einnahmen konnte außerdem ein Umsatzrekord erreicht werden.