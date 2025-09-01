Maxïmo Park feiern 20 Jahre A CERTAIN TRIGGER mit 5 Deutschland-Konzerten 2026

Die Indie-Rock-Band spielt im März 2026 fünf Konzerte in Deutschland – präsentiert vom MUSIKEXPRESS.

Man schreibt das Jahr 2005, als bei Indie-Rock-Fans das Album A CERTAIN TRIGGER aus allen Lautsprechern schallt. Mit seinen ohrwurmreifen Pop-Melodien und seiner kantigen Punk-Attitüde fuhr das Album der Band Maxïmo Park wie ein Wirbelwind durch die britische und internationale Musikszene. Nun, 20 Jahre nach Erscheinen ihres Debütalbums, feiert die Band das Jubiläum mit einer Konzertreihe in Deutschland. Die Shows im Frühjahr 2026 folgen auf eine unlängst angekündigte UK-Tour und werden vom MUSIKEXPRESS präsentiert.

Der 20. Geburtstag ihres Debütalbums führt die kultige Band in fünf große deutsche Städte. Bei den intimen Jubiläumsshows spielen sie Songs des Albums sowie weitere, große Hits live.

Maxïmo Park: Deutschland-Konzerte im März 2026, alle Termine im Überblick

08.03.2026 – Köln, Carlswerk Victoria

09.03.2026 – Hamburg, Grosse Freiheit 36

12.03.2026 – Berlin, Huxleys Neue Welt

13.03.2026 – München, Backstage Werk

17.03.2026 – Wiesbaden, Schlachthof

Tickets: Vorverkaufsstart am 3. September 2025

Der exklusive Vorverkauf beginnt am Mittwoch, den 3. September, um 10 Uhr auf Eventim und danach geht es an allen bekannten Vorverkaufskassen los.

Maxïmo Park: Von den Nullerjahren bis heute

Die Gruppe aus New Castle, die sich 2003 gründete, war nicht nur Anfang der 2000er eine der beliebtesten Live-Bands der Szene und blickt inzwischen auf acht Alben zurück. A CERTAIN TRIGGER gilt längst als Klassiker des Indie-Rock. Das Werk stieg damals direkt in die Top 15 der britischen Charts ein, erreichte Platinstatus und verkaufte sich bis heute über eine halbe Million Mal. Songs wie „Apply Some Pressure“ und „Graffiti“ wurden zu Hymnen der Indie-Disco-Ära der Nullerjahre. Unverkennbar ist die dynamische Live-Energie von Frontmann Paul Smith.