Maxïmo Park teilen Single „Favourite Songs“ und kündigen Tour an

Die britische Band kommt im November für fünf Shows nach Deutschland. Hier alle Infos.

Maxïmo Park haben nach 18 Monaten wieder neue Musik veröffentlicht. Am 25. März stellte die britische Indie-Rockband den Track „Favourite Songs“ bereits bei BBC 6 Music vor. Nun gibt es die Single mitsamt Video überall zu streamen.

Plus: Die Gruppe geht auf Headliner-Tour in Europa. Ab November werden sie für fünf Shows in Deutschland sein. Karten können ab 45 Euro erworben werden.

Hier zum Musikvideo von „Favourite Songs“:

Im Pressetext zum Release kommentiert Sänger Paul Smith den Song „Favourite Songs“ mit den Worten: „Unser Ziel war es, eine schwungvolle und doch kraftvolle Ode an den Trost der Musik und der Kameradschaft im Angesicht der Vorurteile anderer Menschen zu schaffen.“

Maxïmo Park live in Deutschland 2024

Terminübersicht: