Maxïmo Parks Paul Smith kündigt neues Soloalbum an – hört hier den ersten Song daraus

Paul Smith hat ein neues Soloalbum angekündigt. Es soll DIAGRAMS heißen und am 26. Oktober 2018 erscheinen. Die erste Single aus Smiths neuem Album trägt den Namen „Silver Rabbit“, und die könnt Ihr hier im Stream hören:

Auch interessant „What I Can’t Live Without“: Paul Smith (Maxïmo Park) über Fußball Als Sänger von Maxïmo Park kann Paul Smith mittlerweile auf sechs Studioalben zurückblicken. Ihr Debüt A CERTAIN TRIGGER, das 2005 gleichzeitig Durchbruch und Höhepunkt ihrer Karriere markierte, feierte vor drei Jahren zehnjähriges Jubiläum. Maxïmo Park gingen deshalb auf Nostalgietour und spielten eben dieses Album in voller Länge. Mit ihrem aktuellen Album RISK TO EXIST, das einer Rückkehr zu ihren Wurzeln gleicht, tourten Maxïmo Park 2017 durch Deutschland.

Als Solokünstler hat Paul Smith bisher drei Alben veröffentlicht: MARGINS (2010), FROZEN BY SIGHT (2014, gemeinsam mit Peter Brewis von Field Music) und CONTRADICTIONS (2015).

Seine neue Single „Silver Rabbit“ beschreibt Smith als „a punchy song where the self-doubt and regret in the lyrics is mirrored by the musical tension that develops as it goes along.“ Er sagt: „I grew up in the grunge era, so this has echoes of that sound but with my own romantic view of everyday life“.

Die Tracklist von DIAGRAMS liest sich wie folgt:

The Public Eye Around and Around Silver Rabbit Lake Burley Griffin Syrian Plains John The Beauty Contest Hollywood Hills Head for Figures Critical Mass Your Orbit

