Alice Phoebe Lou: 2025 auf Deutschlandtour – präsentiert von ME

Sechs Konzerte hat die Wahlberlinerin für April und Mai 2025 geplant. Hier alle Infos zu den Shows.

Erst machte sie sich als Straßenmusikerin einen Namen, jetzt spielt Alice Phoebe Lou längst größere Venues. Die in Kapstadt aufgewachsene Künstlerin hat sich mit ihren Alben wie GLOW und SHELTER weit über die Grenzen ihrer Wahlheimat Berlin etabliert. Entsprechend umfangreich fällt ihre Tournee aus.

Ihre Konzertreise beginnt sie am 29. April in Köln. Danach geht es am 4. Mai in München, zwei Tage später folgt in Frankfurt. Am 7. Mai macht Lou in Hamburg Halt, am 11. Mai in Leipzig. Ihren Tournee-Abschluss feiert sie in der Hauptstadt, am 15. Mai. Alle Gigs werden von MUSIKEXPRESS präsentiert.

Alice Phoebe Lou live 2025 – Konzerttermine im Überblick

29.04.2025 Köln, Live Music Hall

04.05.2025 München, Muffathalle

06.05.2025 Frankfurt, Zoom

07.05.2025 Hamburg, Docks

11.05.2025 Leipzig, Täubchenthal

15.05.2025 Berlin, RBB Sendesaal

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Tickets

Karten für die Shows können zum Beispiel hier erworben werden.

Mehr zu Alice Phoebe Lou

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

ME-Autorin Julia Friese schrieb einst über Lou, ihre Musik klinge „wie nachts mit verbundenen Augen nackt zu schwimmen – als Protest. Denn Lous Songs lehnen sich auf gegen Missbrauch („Skin Crawl“, „Something Holy“), bedienen sich einiger Naturmetaphern (der Mond in „My Outside“, die Sterne in „My Spark“) und gipfeln in allerberuhigendster Spieluhrhaftigkeit („Ocean“). Manchmal erinnert Lous Galaxie voll unbeugsamer Weiblichkeit an die SONG-TO-A-SEAGULL-Phase von Joni Mitchell. Ein anderes Mal wünscht man sich einen Hit, dem man sich beugen muss.“