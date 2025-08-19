Florence + The Machine: Neues Album zu Halloween

Italo-Pop: Die wichtigsten Songs im Überblick und zum Mitsingen

Nach wochenlangen Spekulationen: Florence + The Machine kündigt ihr neues Album EVERYBODY SCREAM an.

Drei Jahre nach DANCE FEVER erscheint bald das fünfte Studioalbum von Florence Welch. Hier alle Hintergrundinfos.

Fans ahnten es bereits: Okkulte Andeutungen auf Instagram

In den vergangenen Wochen munkelten Fans bereits über einen anstehenden Release, als verschiedene Hints auf dem Instagram-Account der Sängerin entdeckt wurden. Anfang Juli postete die Sängerin einige Bilder auf ihrem Instagram-Account, die die Spekulationen um ein neues Album in Gang brachten. Die Bilder enthielten auch ein Schnappschussfoto von Idles-Gitarrist Mark Bowen. Das Whiteboard auf einem der weiteren Slides ist jedoch einer der interessantesten Tipps: Mit grünem Stift sind darauf Wörter und Sätze wie „Du kannst alles haben“, „Klarheit = Macht“, „Zweck“ (mehrfach unterstrichen) und „Gesang“ in Großbuchstaben mit mehreren Ausrufezeichen gekritzelt.

Unter der Auflistung folgt eine kryptische Anspielung auf Adele, mit: „Swans vs. Adele“. Welch deutete in ihrem Beitrag auch auf die Veröffentlichung zu Halloween hin: Neben dem Titelfoto, das eine gruselige Zeichnung mit der Goth-Überschrift „October“ zeigt, verwies sie auch auf „Hexerei, Folk-Horror, Mystik und Wahnsinn“ und postete dazu ein Foto von Simon Critchleys Buch „On Mysticism“ (2024).

Nun gab Florence + The Machine auf ihrem Instagram-Account offiziell bekannt, dass am 31. Oktober das neue Album EVERYBODY SCREAM erscheinen wird. Das Album-Cover zeigt Welch durch die Fischaugen-Perspektive in einem schwarz-weißen Gewand vor dunklen Holzwänden sitzen — ihr Blick in die Kamera wirkt zielgerichtet, entschlossen. Ausgehend vom Albumtitel und dem kürzlich veröffentlichten Promo-Video, in dem die Sängerin durch die Highlands stolziert, ein Loch in die Erde gräbt und hineinschreit, hat die 38-jährige Folkpop-Größe wohl einiges zu sagen.

EVERYBODY SCREAM erscheint an Halloween

Die ursprüngliche Tracklist umfasst 12 Lieder, die auf Kassette, CD und Vinyl erhältlich sein werden. Zusätzlich gibt es aber auch „Chamber Versions“ der CD- und Vinylausgaben, diese enthalten vier zusätzliche Tracks und eine alternativer Covergestaltung. Das Kassetten-Special „Bloodwood Edition“ enthält verschiedene Bundles, die es bei Vinyl und CD nicht geben wird.

EVERYBODY SCREAM wird das erste Werk seit dem 2022 erschienenen Album DANCE FEVER sein. Es erscheint kurz nachdem Welch Anfang 2025 das 10-jährige Jubiläum ihres dritten Albums HOW BIG, HOW BLUE, HOW BEAUTIFUL feierte.