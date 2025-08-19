Florence + The Machine: Neues Album zu Halloween

von 
Florence + The Machine beim Southside Festival 2015.

Florence + The Machine beim Southside Festival 2015.  |  Florence + The Machine: Neues Album zu Halloween

Foto: Frank Meissner. All rights reserved.
Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Nach wochenlangen Spekulationen: Florence + The Machine kündigt ihr neues Album EVERYBODY SCREAM an.

Drei Jahre nach DANCE FEVER erscheint bald das fünfte Studioalbum von Florence Welch. Hier alle Hintergrundinfos.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Fans ahnten es bereits: Okkulte Andeutungen auf Instagram

In den vergangenen Wochen munkelten Fans bereits über einen anstehenden Release, als verschiedene Hints auf dem Instagram-Account der Sängerin entdeckt wurden. Anfang Juli postete die Sängerin einige Bilder auf ihrem Instagram-Account, die die Spekulationen um ein neues Album in Gang brachten. Die Bilder enthielten auch ein Schnappschussfoto von Idles-Gitarrist Mark Bowen. Das Whiteboard auf einem der weiteren Slides ist jedoch einer der interessantesten Tipps: Mit grünem Stift sind darauf Wörter und Sätze wie „Du kannst alles haben“, „Klarheit = Macht“, „Zweck“ (mehrfach unterstrichen) und „Gesang“ in Großbuchstaben mit mehreren Ausrufezeichen gekritzelt.

How Big, How Blue, How Beautiful (10th Anniversary Ltd. Blue Marble 2LP) [Vinyl LP]
How Big, How Blue, How Beautiful (10th Anniversary Ltd. Blue Marble 2LP) [Vinyl LP] Für € 42,99 bei Amazon kaufen

Unter der Auflistung folgt eine kryptische Anspielung auf Adele, mit: „Swans vs. Adele“. Welch deutete in ihrem Beitrag auch auf die Veröffentlichung zu Halloween hin: Neben dem Titelfoto, das eine gruselige Zeichnung mit der Goth-Überschrift „October“ zeigt, verwies sie auch auf „Hexerei, Folk-Horror, Mystik und Wahnsinn“ und postete dazu ein Foto von Simon Critchleys Buch „On Mysticism“ (2024).

Taylor Swift kündigt neues Album THE LIFE OF A SHOWGIRL an
Mac DeMarco 2025: Neues Album, Jubiläums-Vinyl und Tour
Florence and the Machine sagt: OP rettete ihr Leben

Nun gab Florence + The Machine auf ihrem Instagram-Account offiziell bekannt, dass am 31. Oktober das neue Album EVERYBODY SCREAM erscheinen wird. Das Album-Cover zeigt Welch durch die Fischaugen-Perspektive in einem schwarz-weißen Gewand vor dunklen Holzwänden sitzen — ihr Blick in die Kamera wirkt zielgerichtet, entschlossen. Ausgehend vom Albumtitel und dem kürzlich veröffentlichten Promo-Video, in dem die Sängerin durch die Highlands stolziert, ein Loch in die Erde gräbt und hineinschreit, hat die 38-jährige Folkpop-Größe wohl einiges zu sagen.

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

EVERYBODY SCREAM erscheint an Halloween

Die ursprüngliche Tracklist umfasst 12 Lieder, die auf Kassette, CD und Vinyl erhältlich sein werden. Zusätzlich gibt es aber auch „Chamber Versions“ der CD- und Vinylausgaben, diese enthalten vier zusätzliche Tracks und eine alternativer Covergestaltung. Das Kassetten-Special „Bloodwood Edition“ enthält verschiedene Bundles, die es bei Vinyl und CD nicht geben wird.

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

EVERYBODY SCREAM wird das erste Werk seit dem 2022 erschienenen Album DANCE FEVER sein. Es erscheint kurz nachdem Welch Anfang 2025 das 10-jährige Jubiläum ihres dritten Albums HOW BIG, HOW BLUE, HOW BEAUTIFUL feierte.

Themen aus dem Artikel:

Album Release Florence & The Machine Everyboy Scream
Artikel Teilen