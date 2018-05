ME präsentiert: Taucht ein in die Weltmusik von Khruangbin

Ja, ich will in den Newsletter und möchte, dass die Axel Springer Mediahouse Berlin GmbH mir Newsletter mit Produktangeboten und/oder Medienangebote per E-Mail zuschickt. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen .

Das Beste aus den 50ern, 60ern, 70ern, 80ern, 90ern und von heute – nein, Ihr seid nicht bei einem schlechten Radiosender gelandet, sondern mittendrin in unserer (über jeden Zweifel erhabenen) Jubiläumsplaylist zur 750. Ausgabe des ME. Mit Rarem und oft Gehörtem, sowie richtigen Herzensangelegenheiten.

Wir haben Songs deutscher Pop-Poeten in einem Satz zusammengefasst. Was sollen wir noch sagen: Es stimmt natürlich alles, was Jan Böhmermann gesagt hat.

Der Vorverkauf für das Konzert am 31.10. im Astra, Berlin startet am 1. Juni, 10 Uhr über Khruangbins Love-Your-Artist-Page . Schnell sein lohnt sich: Wie toll das aktuelle Album CON TODO EL MUNDO klingt, hat sich inzwischen rumgesprochen, die Deutschland-Konzerte der vorherigen Tour-Episode waren ziemlich schnell ausverkauft.

„Weltmusik zum Rummachen". Was kann es also Besseres geben für hitzige, romantisch aufgeladene Nächte? Am 31. Oktober werden Khruangbin noch einmal eine exklusive Live-Show im Berliner Astra spielen. Hat aber nichts mit Halloween zu tun, versprochen!

Get Well Soon kündigt neues Album und Tour an