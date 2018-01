Entspannt ins Wochenende mit dem neuen Video zu Khruangbins „Friday Morning“

Mit ihrem Debütalbum THE UNIVERSE SMILES UPON US konnten Khruangbin bereits einige von ihrem zarten, verträumten, zugleich psychedelischen Rock begeistern. Inspiriert von alten Thai-Rock-Pop-Kassetten haben die drei Texaner ihren ganz eigenen Klangstil entwickelt.

Bevor bald ihr zweites Album CON TODO EL MUNDO erscheint, beglücken uns Khruangbin (was übrigens so viel wie „Turbine“ heißt) mit einer neuen Single inklusive Video. Und passend zum heutigen Tag heißt die „Friday Morning“. In dem entspannten Song voller Tempowechsel, geht es um das Gefühl, wie es ist, wenn man sich Hals über Kopf in jemanden verliebt – und am liebsten möchte, dass dieses Gefühl gar nicht mehr aufhört.

Das sphärisch-minimalistische Video entstand unter der Regie von Sanam Petri. Dahinter steckt eine wunderschöne und intime Geschichte: Die Bandmitglieder baten enge Freunde und Familienmitglieder darum, für jeden von ihnen eine Liebesbotschaft aufzunehmen. Der Clip zeigt, wie alle drei Bandmitglieder diese Nachrichten zum ersten Mal hören.

Für die Band selbst war die Video-Idee besonders wichtig: „Es ist eine ergreifende und vom Herzen kommende Geste, in einer Zeit in der es für uns wichtiger denn je ist, uns unsere Liebe zu zeigen.“

Das neue Album des texanischen Trios mit dem Titel CON TODO EL MUNDO erscheint am 26. Januar – und wird auch im neuen ME besprochen. Außerdem präsentieren wir Euch ganz exklusiv die Tour von Khruangbin mit vier Deutschland-Terminen. Live auf jeden Fall ein einzigartiges Erlebnis.

Alle Deutschland-Konzerte von Khruangbin auf einen Blick:

12.02. Hamburg – Übel & Gefährlich

16.02. Berlin – Festsaal Kreuzberg

17.02. München – Strom

18.02. Köln – Gebäude 9