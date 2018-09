ME präsentiert: Sophie Hunger auf ihrer „Molecules“-Tour – Teil 2

Foto: Musikexpress, Nadja Dilger. All rights reserved.

Auch interessant ME präsentiert Sophie Hunger meldet sich zurück: Mit neuer Single, Album und Tour Wir kündigten bereits die erste Hälfte von Sophie Hungers „Molecules“-Tour an, die Anfang September mit drei Konzerten in München begann und im Dezember in Bern enden wird. Nun hat Sophie Hunger den zweiten Teil ihrer Tour angekündigt.

https://www.youtube.com/watch?v=6rMzfArznTE Video can’t be loaded: Sophie Hunger – There Is Still Pain Left (Official Audio) (https://www.youtube.com/watch?v=6rMzfArznTE)

Im Februar 2019 geht es weiter mit 13 Terminen:

07.02.2019 HANNOVER | Capitol

08.02.2019 LEIPZIG | Täubchenthal

09.02.2019 DRESDEN | Beatpol

10.02.2019 DRESDEN | Beatpol

12.02.2019 ERLANGEN | E-Werk

13.02.2019 ULM | Roxy

14.02.2019 STUTTGART | Im Wizemann

15.02.2019 KARLSRUHE | Tollhaus

16.02.2019 WIESBADEN | Schlachthof

18.02.2019 DÜSSELDORF | Zakk

19.02.2019 SAARBRÜCKEN | Garage

21.02.2019 MÜNSTER | Skaters Palace

23.02.2019 ROSTOCK | Mau Club

Tickets gibt es ab sofort im exklusiven Pre-Sale via Ticketmaster Deutschland und von Montag, 01. Oktober, 15 Uhr an an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Unsere Plattenkritik zum aktuellen Album findet Ihr hier.

Sophie Hunger ändert ständig ihr Genre, und beherrscht ihr Handwerk stets gut, egal in welchem Gewand oder in welcher Sprache, ob mit Mixing-Programm, Blues-Gitarre oder akustisch. 2016 etwa klang Sophie Hunger ganz anders als heute und sang auf Deutsch – und so klang das:

https://www.youtube.com/watch?v=pyerWRAk0UI Video can’t be loaded: Sophie Hunger – Spaghetti mit Spinat (https://www.youtube.com/watch?v=pyerWRAk0UI)

Das vorherige Album SUPERMOON erschien 2015.