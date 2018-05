Sophie Hunger meldet sich zurück: Mit neuer Single, Album und Tour

An dieser Stelle soll es nicht darum gehen, wieso Künstler aus dem deutschsprachigen Raum immer häufiger nach Berlin ziehen, ob es jetzt nur am coolen Image der Stadt liegt, oder schlichtweg ein Standortvorteil ist. Auch wenn Sophie Hungers Umzug in die Spreemetropole genau in diese Diskussion hineinpassen würde.

Berlin hin oder her, die gebürtige Schweizerin hat in den vergangenen drei Jahren kräftig am neuen Album gewerkelt. Die fertige Platte hört auf den Titel MOLECULES und soll am 31. August erscheinen. Darauf singt Sophie Hunger zum ersten Mal ausschließlich auf Englisch und hat sich unter anderem mit den Themen Fake News und Ignoranz auseinandergesetzt. Ein sehr hörbares Resultat dieses Diskurses ist die erste Single „She Makes President“, ein Stück, das Hunger während des US-Präsidentschaftswahlkampfes geschrieben hat.

„Ich musste lernen, dass die Frauen es in ihren Händen hatten, Trump nicht zu wählen, aber dann doch wieder bewiesen haben, dass man sich nicht auf sie verlassen kann wenn es darum geht für die eigenen Rechte einzustehen,“ sagt die Sängerin über den Song. Der klingt darüber hinaus wesentlich elektronischer, als man es bisher von ihr gewohnt ist.

Mit der neuen Platte im Handgepäck kommt Sophie Hunger im Herbst dann auch auf Tour. Dass es sich dabei nicht um eine stinknormale Live-Tournee handelt, zeigt schon ein Blick auf die Stationen: drei Mal München, Köln und Hamburg, sowie gleich fünf Mal Berlin, jedes Mal an einer anderen Spielstätte. Uns ihr könnt bei den Sophie-Hunger-Festspielen mit dabei sein, präsentiert vom Musikexpress.

SOPHIE HUNGER auf „Molecules“-Tour im Herbst



06.09.18 München · Freiheiz



07.09.18 München · Technikum



08.09.18 München · Strom

15.09.18 Berlin · Kesselhaus

16.09.18 Berlin · Festsaal Kreuzberg

17.09.18 Berlin · Heimathafen

18.09.18 Berlin · Columbia Theater

19.09.18 Berlin · Berghain Kantine

24.09.18 Köln · Gebäude 9

25.09.18 Köln · Live Music Hall

26.09.18 Köln · Kantine

29.09.18 Hamburg · Mojo

30.09.18 Hamburg · Uebel & Gefährlich

02.10.18 Hamburg · Gruenspan

Karten bekommt ihr ab sofort im Vorverkauf. Sophie Hungers bisher letztes Album, SUPERMOON, erschien vor drei Jahren.