Soulstar Andy Allo im Interview: „Als Prince im Studio neben mir saß, war das ein historischer Moment“

SUPERCONDUCTOR hieß 2012 jenes Album, mit dem die Musikerin und Schauspielerin Andy Allo ins Rampenlicht trat – und wie eine „Superdirigentin“ beherrscht die 31-jährige Amerikanerin auch die Spielarten des Funk, Soul und Folk. Prince war so angetan von ihr, dass er sie 2011 als Gitarristin seiner Band New Power Generation engagierte.

Während eines Shootings für unser Modemagazin ME.STYLE im Jahr 2014 sprach Andy über Musik, Einflüsse, Versuchungen — und den passenden Style für alle Lebenslagen. Weil sie nun, sechs Jahre später, Teil unserer Konzertreihe #DAHEIMDABEIKONZERTE sein wird, wollen wir Euch auch einen Auszug des damaligen Interviews nicht vorenthalten.

Bekannt geworden bist du als Mitglied der New Power Generation, in der du Gitarre gespielt hast. Gemeinsam mit Prince, Maceo Parker am Saxofon und dem Trompeter Trombone Shorty auf einer Bühne zu stehen – was war da die größte Herausforderung?

Andy: Der beste Moment war, als alle drei mit mir im Studio waren, und die Songs „People Pleaser“ und „If I Was King“ (aus Allos Album SUPERCONDUCTOR) einspielten. Mir kam das fast irreal vor: Maceo Parker und Trombone Shorty stehen nebeneinander und blasen in die Hörner. Ein historischer Moment — und Prince saß neben mir.

Hast du ein Mode-Vorbild?

Andy: Es gibt einige Frauen, deren Style ich liebe. Ich verehre die Funk-Sängerin Betty Davis. Sie war bei der Auswahl ihrer Garderobe wirklich sehr wagemutig, arbeitete viel mit Mustern und Drucken. Ebenso mag ich Chaka Khan, die indianische Einflüsse in ihre Outfits integriert. Und dann gab es da noch Billie Holliday … ich liebe die Blume in ihrem Haar! In der Mode sollte man den Mut haben zu experimentieren und sich von allen Kulturen inspirieren zu lassen. In mein Outfit fließt auch Tribal-Kultur aus dem afrikanischen Raum mit ein – und natürlich Rock’n’Roll.

Gibt es Mode, die du lustig findest – oder für einen großen Fehler hältst?