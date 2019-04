Harry Potter trifft Vans: Sneaker im Hogwarts-Style angekündigt

Vans hat via Instagram die nächste Crossover-Kollektion angekündigt – so wird es bald eine Kooperation mit dem Harry-Potter-Universum geben. Bislang geben nur ein kurzer Videoteaser und die Option, sich auf der Website für einen Newsletter zu registrieren Auskunft darüber, was sich hinter dem Projekt verbirgt. Laut „GQ“ werden dabei nicht nur exklusive Schuh-Designs in den Verkauf gehen, sondern auch Accessoires und andere Kleidungsstücke.

Allem Anschein nach werden die Pieces im Look der vier Hogwarts-Häuser gehalten sein, also den Farben von Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff und Slytherin. Fans können sich bereits von einer kleinen Animation auf der Homepage nebst Tierwappen anteasern lassen. Fest steht auf jeden Fall jetzt schon, dass die Ankündigung einen Hype ausgelöst hat: Mehr als 450.000 Menschen klickten bereits bei Instagram auf „Gefällt mir“, der Teaser selbst wurde fast zwei Millionen Mal angesehen.

Ein genauer Releasetermin für die Kollektion steht noch nicht fest.