Meadow Walker gedenkt Paul Walker 12 Jahre nach tragischem Unfalltod

von 
Meadow Walker

Meadow Walker  |  Die Tochter von Paul Walker teilt emotionale Worte an seinem Todestag

Foto: Getty Images. JC Olivera. All rights reserved.

Meadow Walker erinnert auf Instagram an ihren Vater Paul Walker, der vor 12 Jahren bei einem Autounfall starb. Die Tochter des „Fast & Furious“-Stars teilt emotionale Momente.

Meadow Walker, die Tochter von Schauspieler Paul Walker, hat an dessen Todestag ihm auf Instagram mit einem emotionalen Beitrag gedacht. Der „Fast & Furious“-Star war 2013 bei einem Autounfall tödlich verunglückt.

„Ich liebe dich für immer“

„12 Jahre ohne dich … Ich liebe dich für immer“, schrieb die heute 27-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal. Dazu postete sie drei Fotos, die sie im Kindesalter mit ihrem Vater zeigen. Paul Walker starb am 30. November 2013 im Alter von 40 Jahren bei einem Autounfall in Valencia, Santa Clarita in Kalifornien. Er wurde vor allem durch seine Rolle als Brian O’Connor in der Actionfilm-Reihe „Fast & Furious“ bekannt.

Hier das emotionale Gedenken auf Instagram:

Ihr wohltätiges Engagement

Meadow gedenkt ihrem Vater oft auf Social Media. So postete sie bereits zu seinem Geburtstag und zum Vatertag Fotos und Erinnerungen an ihn auf Instagram. „Um das Andenken an meinen Vater zu ehren, hoffen wir, dass ihr euch uns anschließt, um Gutes zu tun“, teilte sie damals auf ihrem Account mit.

Das Model war zum Zeitpunkt seines Todes 15 Jahre alt. Sie ist die einzige Tochter ihrer Eltern, die zuletzt getrennt lebten. Aufgewachsen ist sie hauptsächlich bei ihrer Mutter auf Hawaii, bevor sie 2011 nach Kalifornien in die Nähe ihres Vaters Paul Walker zogen.

Vom Model zur Schauspielerin – und zurück ins Single-Leben

Die 27-Jährige ist seit 2017 als Model tätig und bei DNA Models unter Vertrag. Nach dem Tod ihres Vaters führte sie das wohltätige Engagement ihres Vaters weiter und gründete 2015 die Naturschutzorganisation „The Paul Walker Foundation“.

2023 hatte sie einen kurzen Schauspiel-Auftritt als Flugbegleiterin im zehnten Teil der „Fast & Furious“-Reihe „Fast X“. Paul Walker war ebenfalls selbst in dem Film zu sehen, in „Fast Five“-Aufnahmen aus dem Archiv.

Im August 2021 heiratete Meadow den Schauspieler Louis Thornton-Allan. Zum Altar geführt wurde sie von Vin Diesel, ihrem Patenonkel und guten Freund von Paul Walker. Im Jahr 2024 reichte Meadow allerdings die Scheidung ein.

Sophie Ehmke schreibt für MUSIKEXPRESS.

