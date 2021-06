Cardi B spielt in „Fast & Furious 9“ mit

Auf die bisherigen acht Teile der Filmreihe „Fast & Furious“ folgt nun ein neunter Teil: Auch die US-Rapperin Cardi B soll in dem am 15. Juli erscheinenden Kinofilm mitspielen.

Die Actionreihe, die unter anderem für die Besetzung mit Vin Diesel, The Rock und dem 2013 verstorbenen Paul Walker bekannt ist, soll nun für den letzten Teil einen neuen Charakter bekommen. Unter dem Namen „Leysa“ wird auch die 28-jährige Rapperin zu sehen sein. Dazu postete Schauspielkollege Vin Diesel einen Instagram-Beitrag, in dem er neben Cardi B sitzend verkündet:

Wir sind sehr aufgeregt, ihren Charakter weiterzuentwickeln und ihn bis zum Finale auszubauen. Sie hat es gerade noch rechtzeitig geschafft. Sie kam gerade noch rechtzeitig für „Fast and Furious 9“. Naja, ihr wisst ja – wie ich schon sagte, das Finale kommt und „Fast and Furious 9“ beginnt. Wir richten alles perfekt auf das größte Finale der Filmgeschichte aus.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Nicht nur Vin Diesel, sondern auch der „Fast and Furious 9“-Regisseur Justin Lin beschrieb die Zusammenarbeit mit der gebürtigen New Yorkerin als ein äußerst positives Erlebnis. Dabei erklärte Lin:

Ich liebe Cardi. Ich meine, es ist erstaunlich, dass sie aufgetaucht ist – nach nur einer Minute war sie Teil der Familie. Und ich liebe es, wie sie und Vin Diesel über den Charakter gesprochen haben, weil sie eigentlich schon förmlich in das gesamte Universum eingetaucht ist. Sie ist schon lange da und wir sehen sie jetzt zum ersten Mal in einem der Filme – also bin ich wirklich aufgeregt, ihren Charakter zu erkunden.