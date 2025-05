Megan Thee Stallion will auf neue Weise den „hot girl summer“ liefern

Missbrauchsvorwürfe gegen Jay-Z: So reagiert die Rap-Welt

Megan Thee Stallion, dreifache Grammy-Gewinnerin und selbsternannte „Hottie“-Queen, baut ihr eigenes Business-Imperium weiter aus – nun mit ihrer eigenen Bademoden-Linie. Mit den Worten „HOT GIRL SUMMER IS HERE“ verkündete die Rapperin am 14. Mai die selbst designte Kollektion.

Bademode für alle Körpertypen

16 Teile soll die „Hot Girl Summer“-Kollektion bislang umfassen und für alle Körpertypen geeignet sein. Die Bademoden-Linie ist nicht Megan Thee Stallions erster Geschäftszweig: So verkündete sie erst kürzlich, dass sie diesen Sommer ihren eigenen Standort der US-Restaurantkette „Popeyes“ eröffnen werde. Anfang 2025 brachte sie zudem ihren eigenen Tequila „Chicas Divertidas“ auf den Markt.

Die Bademoden-Linie soll ab dem 19. Mai erhältlich sein – mit exklusivem Vertrieb bei Walmart. Und das ist kein Zufall, wie „PR Newswire“ berichtet: „Ich habe früher bei Walmart eingekauft, als ich aufgewachsen bin – deshalb schließt sich nun der Kreis, dass meine eigene Kollektion dort erhältlich ist, und ich bin sehr dankbar für ihre Unterstützung.“, stellt die Rapperin klar.

„Jeder weiß, dass ich es liebe, in der Nähe eines Pools oder Strandes zu sein, also habe ich mich schließlich dazu entschieden, meine Leidenschaft in ein Geschäft zu verwandeln und meine eigene Bademodenmarke zu gründen. […] Es war nur passend, dass wir den Hot Girl Summer mit diesem Launch einläuten und Hotties aller Körpertypen mit der offiziellen Hot Girl-Uniform versorgen.“

Megan Thee Stallion auch musikalisch weiter aktiv

Auch musikalisch ist Megan Thee Stallion weiterhin aktiv. Erst kürzlich performte sie beim Coachella Festival, bei dem sie unter anderem Queen Latifah, Victoria Monét und Ciara auf die Bühne holte. Inmitten dessen kündigte sie auch ihre erste Single 2025 an: „Whenever“.

Der Track ist der erste seit ihrem Release im Jahr 2024 – dem Deluxe-Album MEGAN: ACT II. In einem TikTok-Video im März gab sie außerdem bekannt, dass ihr viertes Studioalbum ACT III in Arbeit sei.