Megan Thee Stallion bekommt eigenes Anime

Megan Thee Stallion: „Es ist okay, nicht okay zu sein“

Megan Thee Stallion wird zur Anime-Figur: Auf der diesjährigen DreamCon kündigte die mehrfach ausgezeichnete Rapperin eine Anime-Serie an, die demnächst auf Prime Video erscheinen soll. Das Projekt entsteht in Zusammenarbeit mit Carl Jones, dem kreativen Kopf hinter der Anime-Sitcom „The Boondocks“.

Verkleidet als Yoruichi Shihōin aus dem Kult-Anime „Bleach“ stand Megan am 30. Mai auf der Bühne und versprach: „Ihr habt in eurem Leben noch nie ein Anime wie dieses gesehen.“ Im Jahr 2024 erschien auf Prime bereits ein Dokumentarfilm („Megan Thee Stallion: In Ihren Worten“) über die Künstlerin, der Einblicke in ihr Leben, ihre Karriere und ihren Weg dorthin gibt.

Eine langjährige Liebe

Bereits 2020 hatte sie gemeinsam mit der Plattform „Crunchyroll“ eine Anime-inspirierte Streetwear-Kollektion entworfen – inklusive Graphic-Shirts, Hoodies und Accessoires, begleitet vom animierten Musikvideo zu „Savage“.

In einem Interview mit „Crunchyroll“ sagte sie damals über ihre Begeisterung für das Genre: „Ich bin halb Anime-Figur, halb Rapperin.“ Und weiter: „Ich mag es, wenn man eine Figur sieht, die am Anfang nicht besonders stark ist – vielleicht sogar schwach – aber dann durch hartes Training geht. […] Ich übertrage das sehr auf mein eigenes Leben.“

Badekollektion mit „Hot Girl Summer“

Nur einen Tag vor der Anime-Ankündigung stellte die Musikerin ihre erste eigene Bademodenkollektion bei der PARAISO Miami Swim Week vor. „Jeder weiß, dass ich es liebe, am Pool oder Strand zu sein,“ erklärte Megan in einer Pressemitteilung via „Complex“. „Also habe ich beschlossen, meine Leidenschaft in ein Business zu verwandeln und meine eigene Bademodenmarke zu gründen. […] Ich habe früher selbst bei Walmart eingekauft, deshalb ist es für mich ein besonderer Moment, meine eigene Linie dort anbieten zu können.“

Die 18-teilige „Hot Girl Summer“-Kollektion umfasst bunte Bikinis, Einteiler und Badeüberwürfe – zu Preisen zwischen 16 und 28 US-Dollar. Erhältlich ist die Linie bei Walmart, auf deren Website sowie auf ihrer eigenen Website.