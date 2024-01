Messer veröffentlichen „Taucher (Für Smukal)“ und kündigen Album und Tour an

Die erste Auskopplung der Platte, „Taucher (Für Smukal)“, widmen sie einem verstorbenen Freund.

Die deutsche Post-Punk-Band Messer meldet sich mit ihrer Single „Taucher (Für Smukal)“ zurück und kündigt im gleichen Zuge direkt ein neues Album und die dazugehörige Tour an. KRATERMUSIK kommt am 1. März 2024 und etwa eine Woche später starten sie ihre Tour mit einem Konzert in Münster.

Nach drei Jahren Arbeit kommt die neue Platte

Pogo McCartney, Milek, Hendrik Otremba und Philipp Wulf melden sich auf Instagram zu Wort, um ihre musikalischen Neuigkeiten anzukündigen: „Der Song, verbildlicht im abenteuerlichen Video von Maren Michaelis, kündigt unser fünftes Album an: KRATERMUSIK erscheint am 1. März. Mit der Platte, an der wir die letzten drei Jahre gearbeitet haben, gehen wir im März und Mai dann endlich auch wieder auf große Tour. Der Vorverkauf hat gerade begonnen.“

Hinter „Taucher (Für Smukal)“ steckt außerdem mehr als nur ein einfacher Single-Release. Die Band widmet ihr aktuelles Stück ihrem verstorbenen Freund Christian Smukal.

Tonträger, Tour und Tickets

Der Tonträger bleibt der typischen Messer-Ästhetik treu, indem er die Grenzen des Post-Punk wieder mal austestet. Alle Infos dazu findet ihr auf der Website von Messer.

Für die anstehende Tour könnt ihr wiederum jetzt schon Tickets kaufen. Messer starten am 08. März im Gleis 22 in Münster, klappern dann bis zum 23. März einige Städte wie Hamburg, Saarbrücken, Recklinghausen ab, bis sie dann bis Mai eine Pause einlegen. Vom 17. bis zum 23. Mai folgen dann sieben weitere Konzerte im Westen und Osten Deutschlands, Messer haben aber bereits angekündigt, dass noch weitere Auftritte hinzugefügt werden.

Unterstützt werden sie auf ihrer Tournee von den Gruppen Dews und Performance.

09.03.24: Münster – Gleis 22 (Release-Show) & Station 17

15.03.24: Bielefeld – Movie

16.03.24: Recklinghausen – AKZ

17.03.24: Hamburg – Hafenklang

18.03.24: Köln – Subway

19.03.24: München – Milla

20.03.24: Augsburg – Soho Stage

21.03.24: Karlsruhe – Kohi

22.03.24: Stuttgart – Merlin

23.03.24: Saarbrücken – Sparte4

17.05.24: Wuppertal – Die Börse

18.05.24: Essen – Hotel Shanghai

19.05.24: Aachen – (wird noch bekannt gegeben)

20.05.24: Bremen – MS Loretta

21.05.24: Dresden – Ostpol

22.05.24: Berlin – Frannz Club

23.05.24: Leipzig – Conne Island

Karten erhaltet ihr ab sofort in verschiedenen lokalen Online-Ticket-Shops, welcher das für eure Stadt ist, findet ihr hier.