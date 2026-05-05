Met Gala 2026: Diese Stars boykottierten wegen Bezos

Bella Hadid, Zendaya und Meryl Streep boykottierten die Met Gala 2026. Grund: Der Hauptsponsor ist Jeff Bezos.

Die jährliche Met Gala fand am 4. Mai in New York statt. Auf dem roten Teppich ließen sich wieder die bekanntesten Künstler:innen in edlen Kostümen ablichten. Einige regelmäßige Teilnehmer:innen der Gala waren dieses Jahr jedoch nicht im Metropolitan Museum of Arts erschienen. Denn rund um die diesjährige Veranstaltung gab es im Vorhinein bereits viel Kritik. Die Hauptsponsoren 2026 sind niemand anderes als Amazon-Chef Jeff Bezos und seine Frau Lauren Sanchez Bezos. Mindestens 10 Millionen US-Dollar haben die beiden für den Ehrenvorsitz der Gala in diesem Jahr gezahlt.

Die Met Gala wird fast ausschließlich aus Spenden finanziert, und das jährliche Event ist die größte und bedeutendste Fundraising-Veranstaltung der Welt. Dieses Jahr sollen über 40 US-Millionen Dollar zusammengekommen sein. Nicht nur als Fundraising-Event ist der Event bedeutend – sie gilt auch als eines der wichtigsten gesellschaftlichen Ereignisse der Prominenz.

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Die Kontroverse

Der Milliardär Jeff Bezos und seine Frau stehen stark in der Kritik, da sie die US-Einwanderungsbehörde ICE unterstützen. Zudem kam es in der Vergangenheit rund um den Milliardär und sein Unternehmen Amazon zu Skandalen – besonders rund um die Arbeitsbedingungen bei dem Konzern gab es viele Berichte.

Welche Stars haben die Veranstaltung dieses Jahr jedoch aus Protest gegen Bezos boykottiert?

Bella Hadid

Model Bella Hadid, die schon fünf Mal an der Met teilgenommen hat, boykottierte das Event am Montagabend. Bereits am Freitag gab sie einen Instagram-Post einen Daumen nach oben, in dem stand: „I love Ice out Pins but you can’t wear them to the @jeffbezos backed Met Gala.“ Damit waren sich viele ihrer Fans schon sicher, dass die 29-Jährige dieses Jahr nicht auf dem roten Teppich stehen werde. Das Model hatte sich auch zuvor oft gegen ICE ausgesprochen und auch anderweitig politisch aktivistisch gezeigt.

Taraji P. Henson

Auch Schauspielerin Taraji P. Henson, die an der letzten Gala teilgenommen hatte, kommentierte unter demselben Instagram-Post: „Ich bin total verwirrt wegen einiger Leute, die mitmachen. Ich frag mich nur: WAS ZUM TEUFEL MACHEN WIR DA EIGENTLICH!?!?!?!“

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Zendaya

Schauspielerin Zendaya war dieses Jahr ebenfalls nicht vorzufinden. Obwohl sie schon sieben Mal Teil der Spendenveranstaltung war und sogar als Co-Chair 2024 teilnahm und somit bei den Vorbereitungen des Events mithalf.

Meryl Streep

Auch Meryl Streep, die zuletzt die fiktionalisierte Version von Anna Wintour in „Der Teufel trägt Prada 2“ verkörperte und gemeinsam mit der Chefredakteurin auf der letzten Ausgabe der „Vogue“ abgelichtet wurde, war bei der Met Gala nicht dabei. Laut „Daily Mail“ lehnte sie angeblich sogar ein Angebot ab, als Co-Moderatorin an der diesjährigen Veranstaltung zu fungieren. Streep hatte allerdings auch in den vergangenen Jahren eine Teilnahme an der Veranstaltung abgelehnt.

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Zohran Mamdani

Auch der New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani ließ die Veranstaltung aus. Bereits im April verkündete er, dass weder er noch seine Frau Rama Duwaji die Veranstaltung besuchen werden. In den letzten Jahren hatten die Bürgermeister der Stadt die Gala regelmäßig besucht – darunter Eric Adams, Bill de Blasio und Michael Bloomberg.

Medien und Proteste

Der Boykott der Gala ging nicht nur von den Prominenten aus. Auf den Straßen protestierten ebenfalls viele gegen Bezos und seinen Konzern Amazon. Dabei kam es sogar zu Verhaftungen. Eine Aktivist:innengruppe hinterließ Flaschen mit Fake-Urin im Museum, um auf Berichte aus dem Arbeitsumfeld bei Amazon aufmerksam zu machen. Denn angeblich erlaube Bezos es seinen Mitarbeitenden nicht einmal, Toilettenpausen einzulegen.

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Um die Gala ist dieses Jahr damit viel Kontroverse entstanden. Auch die Medien berichteten kritisch über die Met. Eine Kritikerin der „New York Times“ schrieb: „Die Tech-Milliardäre kaperten das Modeereignis, um daraus ein Kostümfest für Superreiche zu machen.“