Ist das Kunst? Die größten Outfit-Flops der Met Gala 2026

Ist das wirklich Kunst? Bei der Met Gala 2026 haben einige Outfits das Motto „Fashion Is Art“ klar verfehlt – von Doja Cat bis zu den Kardashians.

Das Mode-Event des Jahres stand wieder an: die Met Gala. Wie jedes Jahr erscheinen die größten Stars der Film- und Musikbranche für die Veranstaltung auf dem roten Teppich des Metropolitan Museum of Art. Das Motto 2026: „Fashion Is Art“ – auf Deutsch „Mode ist Kunst“.

Die Kleiderordnung der Gala ist stets an eine Ausstellung des Metropolitan Museums gebunden. Die Vernissage, die im Frühjahr 2026 zu sehen ist, behandelt die zentrale Bedeutung des bekleideten Körpers.

Wie jedes Jahr spekulierten Modefans, was die Promis zum Event tragen würden – und wie jedes Jahr diskutierten im Nachhinein die Leute in den Socials darüber, welche Looks das Motto getroffen und welche es komplett verfehlt haben.

Latex, Spitze und fragwürdige Kunstansprüche

Rapperin Doja Cat überraschte mit einem Kleid aus Latex, das eher aussah wie Paketband, das um ihren Körper drapiert wurde und sich verfangen hatte. Das gesamte Outfit fiel zudem ziemlich beige und langweilig aus. Inwieweit das künstlerisch oder modisch gemeint war, bleibt fraglich.

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Cardi B trat ebenfalls in einer fragwürdigen Kostümierung auf. Die Rapperin trug ein durchscheinendes Spitzenkleid mit ausgepolsterten Schultern und Rocksaum – eine ziemlich seltsame Erscheinung, die aber tatsächlich künstlerische Intentionen hatte. Das Kleid stammt aus einer Kollektion über surrealistische Puppen des Künstlers Hans Bellmer.

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Statement-Looks mit Abzügen

Auch Katy Perry schaffte es dafür nicht wirklich, das Motto einzuhalten. Sie verkleidete sich als eine Art KI-Roboter, deren Maske jedoch eher an eine Fechtmaske oder direkt aus einem Horrorfilm erinnerte.

Das Gesamtkonzept sollte laut ihrer Aussage aber eigentlich als Statement gegen Künstliche Intelligenz stehen. An einer Hand trug sie entsprechend einen Handschuh mit sechs Fingern, um sich so über schlecht KI-generierte Fotos und Bilder mit KI lustig zu machen.

Das Outfit ist ein klarer Flop, das Motto allenfalls halb eingehalten – immerhin wollte Perry damit auf das Problem von KI in der Kunstindustrie aufmerksam machen.

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Auch K-Pop-Star Lisa hatte einige Gliedmaßen zu viel dabei. Die Idee, zwei zusätzliche Arme mitzubringen, die ihr den Schleier halten, war an sich nicht schlecht. Die Arme sahen jedoch eher so aus, als wären sie von der nächsten Schaufensterpuppe entliehen worden.

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Gruselig: Heidi Klum als Marmorstatue

Erschreckend anzusehen war auch Heidi Klum – aber auf die richtige Art. Von Halloween ist man es bereits gewohnt, dass die Modelmama sich vollständig verkleidet und kaum erkennbar auf dem roten Teppich erscheint. Bei der diesjährigen Met Gala war sie ebenfalls vollkommen kostümiert: Mithilfe von Maskenprothesen und Latex verwandelte sie sich in eine lebendige Marmorstatue. Gruselig anzusehen, aber eine stimmige Umsetzungen des Gala-Mottos.

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Farbe bekennen – mit gemischtem Erfolg

Colman Domingo erschien in einem farbenfrohen Look. Das Oberteil, das aus bunten Quadraten zusammengenäht ist, erinnerte allerdings eher an ein Fundstück aus der Faschingskiste. Immerhin traute er sich, wie auch schon in den vergangenen Jahren, mit einem extravaganteren Look aufzutauchen – denn die meisten männlichen Stars erschienen lediglich in eher generischen Lederanzügen oder Ledermänteln zur diesjährigen Gala.

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Enttäuschend auch der Look von Charli xcx, die dieses Jahr in einem ziemlich langweiligen schwarzen Saint-Laurent-Kleid mit Blumenprint auftauchte – als würde sie nach ihrer maximalistischen „Brat“-Ära nun eher minimalistisch leben.

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Kardashians, Korsette und wenig Aufwand

Auch die Kardashian-Jenners punkteten dieses Jahr eher weniger. Kim, Kylie und Kendall trugen alle körperbetonte Korsett-Looks – alle drei nicht sonderlich extravagant künstlerisch unterwegs. Auch die Matriarchin der Family, Kris Jenner, konnte nicht wirklich beeindrucken. Mit ihrem Kimono sah sie eher aus, als wäre sie soeben aufgestanden und würde sich nun erst für die Gala ready machen.

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Wenig Mühe gab sich zudem Hauptsponsorin Lauren Sanchez Bezos, die in einem schlichten blauen Kleid erschien. Das wirkte fast so, als wolle sie unter dem Radar bleiben – obwohl sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Jeff Bezos als Host des Abends fungierte, was schon im Vorfeld für Kritik gesorgt hatte.

Die Highlights des Abends

Es gab aber auch viele gelungene Looks auf der Met Gala. Madonna etwa erschien in Referenz zum Werk „The Temptations of Saint Anthony Fragment II“ der surrealistischen Malerin Leonora Carrington. Auch Beyoncés Look wurde groß gefeiert: Die Sängerin feierte ihr Met-Comeback nach zehn Jahren Pause in einem Skelettkleid.