Michael Keaton ist sich unsicher, ob er nochmal Batman spielen will

Schlüpft er wirklich dreißig Jahre später noch einmal in das Batman-Kostüm? Star-Schauspieler und zweifacher Oscar-Gewinner Michael Keaton hat in einem Interview mit dem amerikanischen Branchenblatt „Deadline“ über die Möglichkeit gesprochen, in der Solo-Comicverfilmung von „The Flash“ – die aktuell in Arbeit ist – noch einmal zu seiner ikonischen Superheldenrolle zurückzukehren. Dabei zeigt er sich jedoch weniger überzeugt, als manche Fans annehmen würden. So antwortet Keaton auf die Frage des Interviewers, warum er überhaupt eine Rückkehr als Batman plane, mit den Worten: „Tja, jetzt bin ich auf einmal nervös. Nein, jetzt denke ich, was für eine blöde, bescheuerte Idee.“

„Ich kann mir im Moment nichts anschauen“

Im Gespräch mit „Deadline“ verrät Keaton daraufhin, dass er sich das Drehbuch für „The Flash“ noch nicht einmal angesehen habe. Der Grund? Er habe aktuell zu viele filmische Verpflichtungen. So sagt der Schauspieler: „Ich habe sie (die Filmemacher*innen, Anm. d. Red.) angerufen und gesagt: Ich muss ehrlich zu euch sein. Ich kann mir im Moment nichts anschauen. Ich stecke so tief in dieser Sache, die ich mache.“ Er fügt hinzu: „Außerdem bereite ich eine Sache vor, die ich produziere und in der ich im Herbst mitspielen werde, und dafür fühle ich mich verantwortlich. Also, ja, so ist das. Ich bin nicht schüchtern. Wenn ich darüber reden würde, würde ich dich nur verarschen. Ich weiß es wirklich nicht.“

„Ich frage mich, ob mich das Ding umbringen wird, im wahrsten Sinne des Wortes“

Ein weiterer Faktor, der Keaton an dem Angebot zweifeln lässt, ist die Coronavirus-Pandemie. So meint der 69-Jährige in dem Interview weiter: „Ich behalte die Covid-Situation in Großbritannien mehr im Auge als alles andere. Das wird alles bestimmen, und deshalb lebe ich hier außerhalb der Stadt auf 17 Hektar und halte mich von allen fern, denn die Covid-Sache macht mir wirklich Sorgen.“ Er schlussfolgert: „Das ist also mein erster Gedanke bei allen Projekten. Ich frage mich, ob mich das Ding umbringen wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn nicht, dann reden wir.“

Ob Michael Keaton noch einmal über den Dächern von Gotham City wacht und gegen Bösewichte kämpft, wird sich somit zeigen – sicher ist jedoch, dass die neue Batman-Verfilmung „The Batman“ mit Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano und Andy Serkis in den Startlöchern steht. Der düstere Thriller soll voraussichtlich im Jahr 2022 erscheinen.