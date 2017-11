Mit Morrissey, Sharon Jones und Mavis Staples: Diese neuen Alben sind die letzten interessanten vorm Weihnachtstief 2017

Ein Jahr nach dem Tod der Soul-Sängerin Sharon Jones erscheint diese Woche das Album SOUL OF A WOMAN mit Liedern, die sie während ihres Kampfes gegen den Krebs aufnahm. Jones singt darin über Gerechtigkeit auf der Welt, die Liebe und den Alltag – nie über den Tod. SOUL OF A WOMAN ist nicht das Album einer Krebspatientin, sondern das letzte Zeugnis einer Frau, die im Angesicht ihres Todes immer noch genau jene positive Energie und Leidenschaft entfalten konnte, die sie stets unersetzlich machte – genau deshalb unser Album der Woche.

Diese Woche erscheinen außerdem noch folgende Alben: Morrissey bringt uns auf LOW IN HIGH SCHOOL ganz viel Theater-Rock. Er erzählt einmal mehr vom Verlangen, die moderne Welt zurückzudrehen. Da duckt man sich instinktiv unter dem Holzhammer weg. Musikalisch können sich Morrissey und sein Team allerdings insgesamt wieder steigern. Peter Broderick macht auf ALL TOGETHER AGAIN den etwas anderen Folk. Sein Album ist kein komplexes Stück, aber die Melodien sind leicht verdaulich. Da gibt es deutlich Schlimmeres. Wenn man Charlotte Gainsbourg heißt, dann geht plötzlich Pop mit Chanson und Englisch mit Französisch, als ging es niemals ohne. Auf ihrem neue Album REST ist Gainsbourg besonders nachdenklich: Ihr Album ist eine persönliche Auseinandersetzung mit ihrer Herkunft, eine interkulturelle Studie Frankreichs und Großbritanniens, aber auch Gainsbourgs Art mit Verlust umzugehen. Gute-Laune-Gitarrenpop für Leute, die Gute-Laune-Gitarrenpop hassen kommt von Karl Blau und seinem Album OUT HER SPACE. Blau macht darin zurückgelehnten Songwriterpop, der trotz Eingängigkeit nie im Strandhaus von Jack Johnson ankommt.



Unser Album der Woche: „SOUL OF A WOMAN” von Sharon Jones & The Dap-Kings

Außerdem sind am 17. November 2017 folgende Alben erschienen:

