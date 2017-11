Seit zehn Jahren lässt Peter Broderick neuen Pop entstehen, der vom Mindset eines Komponisten mit Indie-Erfahrung bei Efterklang geprägt ist. Vielleicht hat er sich auch deswegen nicht in der Neoklassik-Komfortzone eingenistet.

Stattdessen erzählt er auf All Together Again Kurzgeschichten. Worte braucht er nicht. Die Narrative, die sich aus den Songs lesen lassen, sind ulkig, mit einem Augenzwinkern versehen und werden von Violinen-Drones, Piano und Gitarren getragen. „If I Were A Runway Model“ ist exemplarisch für das Album: Kein komplexes Stück, die Melodien sind leicht verdaulich.

Trotzdem erzeugt es durch kluge Dramaturgie und subtilen Instrumentenwechsel eine Sogwirkung. „What’s behind?“, singt Broderick. Antwort: Hinter All Together Again verbergen sich intime, humorvolle Songs ohne Effekthascherei.