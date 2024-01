Kurz vor Trennung der Band griff David Bowie ein und bot ihnen einen seiner Songs an, der letztlich ein Hit wurde.

Die Band Mott the Hoople, hat einmal genauer erzählt, wie es zu der Zusammenarbeit mit David Bowie kam – in einer Zeit, in der die Band sich eigentlich auflösen wollte und nur einen Job bei dem Glamrocker suchte. Doch dieser schenkte ihnen letztlich das Stück, das in allen Ohren hängen bleiben und für den Erhalt der Gruppe sorgen sollte.

Kein Engagement bei Bowie, dafür aber ein Song von ihm

1972 stand die britische Band Mott the Hoople kurz vor der Auflösung und ihr Label Island Records verlor langsam die Geduld mit ihnen. „Wir wurden gebucht, um im Gaskessel in Bern zu spielen. Wir hatten die Nase so voll, dass wir beschlossen, uns zu trennen, und hatten dann eine tolle Zeit auf der Heimfahrt, weil alle Spannungen abfielen und wir fertig waren“, erzählte Sänger Ian Hunter „The Guardian“.

Peter Overend Watts, Bassist der Band, fragte daraufhin bei David Bowie nach einem Job an. Watts erhielt aber nicht die erwartete Antwort und meldete sich schließlich telefonisch bei Hunter mit den Worten: „Bowie will nicht, dass wir uns trennen. Er hat ein Lied für uns.“ Bowie bot also der Band statt einer Trennung an, ein von ihm geschriebenes Stück mit ihm als Produzenten umzusetzen.

„Ich wusste, dass es großartig war und dass ich es singen konnte“

Zunächst bot er der Rockband den Hit „Suffragette City“ an, was diese erst einmal ablehnte. Die Gruppe nahm dann aber das Angebot an, zuerst die Single „All the Young Dudes“ und darauf aufbauend ein vollständiges Album aufzunehmen. Als Ian Hunter den Track hörte, war er begeistert: „Es lief mir ein Schauer über den Rücken. Ich wusste, dass es großartig war und dass ich es singen konnte“, so der Leadsänger. Weiterer Pluspunkt: Selbst die Kosten für die Aufnahmen wollte das Management von Bowie übernehmen. Die fünf jungen Männer wurden von David Bowies Manager Tony Defries bei CBS/Columbia unter Vertrag genommen und produzierten den Song innerhalb weniger Tage.

Verden Allen, der für Orgel und Gitarre zuständig war, beschrieb via „The Guardian“, wie Bowie von ihm verlangte, synchron zur Gitarre Orgel zu spielen: „Ich dachte, das würde ziemlich schwierig sein, also schlug ich vor die Akkorde gedrückt zu halten, damit Mick Ralphs sich auf den Gitarrenpart konzentrieren konnte.“ Es funktionierte letztlich und nach einigem Anläufen des Abmixens und einem kommerzielleren Sound, sagte der CBS-Manager: „Jungs, ihr habt eure Hit-Single.“

Der Hit, der die nächsten ebnete

Verden Allen führte bei „The Guardian“ auch den Moment aus, in dem ihm Bowie richtig ermutigte: „Eines Abends ging ich mit Bowie, der seinen blauen Ziggy-Stardust-Overall trug, Pizza essen. Er litt zu der Zeit an Unterernährung und seine Zähne bluteten, weil er nichts gegessen hatte. In der Jukebox lief sein Hit ‚Starman‘ und er sagte: ‚Deiner wird bald da sein.‘“ Allen antwortete dem Sänger, dass er sich wünsche, „wir hätten unseren ersten Hit selbst geschrieben“, aber „All the Young Dudes“ ebnete den Weg für alle Hits, die von der Band kamen. Er sei jetzt froh, dass es den Mott the Hooples gelungen ist, ihm dafür zu danken.