MTV „Cribs“ kommt zurück – in 165 Länder

Am 10. November soll die MTV Serie „Cribs“ in 165 Ländern ausgestrahlt werden. Bereits am 27. Oktober werden die ersten Folgen der neuesten und 20. Staffel in den USA zu sehen sein.

Die Serie ist dafür bekannt, Einblicke in die Häuser von unterschiedlichen Promis zu zeigen. Dabei wird von der Einrichtung bis hin zu persönlichen Aspekten über die jeweiligen Personen so gut wie alles gezeigt. In dem Trailer zur Staffel sieht man bereits, wer alles dabei sein wird und auch schon einige Dinge wie eine „Love Lounge“, ein Zimmer voller Schlangen oder einen Fuhrpark.

In 30-minütigen Episoden werden unter anderem die Häuser von Dennis Rodman, Nicole Scherzinger, Matt James und Tyler Cameron, Whitney Cummings, Ray J und vielen weiteren Stars gezeigt.

Seit der Erstausstrahlung im September 2000 wurden 113 Folgen in 19 Staffeln ausgestrahlt. In den Folgen, die auch in Deutschland liefen, wurden Star wie 50 Cent, Snoop Dogg, Mariah Carey, Usher, Naomi Campbell und viele mehr besucht.