50 Cents neue Serie: In „Hip Hop Homicides“ werden Morde in der Rapszene beleuchtet

Die Serie will sich von anderen True-Crime- Serien abheben und auf das immer größer werdende Problem der Mordfälle im Hip Hop verweisen. Zusätzlich soll es neben den Fakten auch noch Interviews mit nahe stehenden Personen der Rapper und anderen Musikern geben.

Curtis James Jackson III, wie 50 Cent mit bürgerlichem Namen heißt, ist durch Hits wie „In Da Club “, „Candy Shop“ und „ Many Man “ bekannt geworden. Sein Leben wurde bereits 2005 mit „ Get Rich or Die Tryin ´“ verfilmt. Er ist Rapper, Schauspieler, Songwriter, besaß mal eine Getränkefirma und geht seit geraumer Zeit unter die Film- und Serienproduzenten.