Neuer Netflix-Film: Snoop Dogg wird zum Vampirjäger

Snoop Dogg geht unter die Vampir-Jäger: Für den neuen Netflix-Film „Day Shift“ nimmt es der Rapper und Gelegenheitsschauspieler Snoop Dogg zusammen mit Jamie Foxx und Dave Franco mit blutsaugenden Nachtgestalten auf.

Der Film erzählt von einem von Foxx gespielten Vampirjäger im Großraum Los Angeles, der zur Tarnung dem profanen Beruf des Poolreinigers nachgeht. Allerdings werfen beide Jobs wohl nicht allzu viel Geld ab, sodass der Protagonist zumeist bei knapper Kasse ist. Das passt seiner Frau, die sich emotional schon längst aus der Ehe verabschiedet hat, gar nicht. Sie droht mit der gemeinsamen Tochter nach Florida abzuhauen. Notgedrungen wendet sich der Familienvater an einen alten Bekannten (Snoop Dogg), um wieder in eine ominöse Vereinigung von Vampirjäger*innen aufgenommen zu werden.

Geballte „John Wick“-Power

„Day Shift“ wird wohl gewisse Ähnlichkeiten zu der erfolgreichen Actionfilm-Reihe „John Wick“ aufweisen, was vor allem an personellen Überschneidungen liegt. So wird wird der Streifen vom „John Wick“-Regisseur Chad Stahelski produziert. Und mit J.H. Perry feiert ein bekannter Stuntman, Stunt-Choreograph und Second-Unit-Regisseur sein Regiedebüt, der an den ersten beiden „John Wick“-Filmen beteiligt war. Für das Drehbuch zeigt sich wiederum Shay Hatten verantwortlich, der zu den Autorenteams des dritten und vierten „John Wick“-Films gehörte. An Action sollte es dem neuen Film also nicht mangeln.

Der Film soll bereits ab dem 12. August 2022 auf Netflix zum ansehen verfügbar sein. Einen Trailer gibt es auch schon:

Snoop Dogg als Schauspieler

Snoop Dogg war bereits in etlichen Filmen zu sehen, zumeist in nicht sehr ernsthaften Rolle. So hatte er zum Beispiel einen Auftritt in der Horrorfilm-Persiflage „Scary Movie 5“. Aber auch „Pitch Perfect 2“ oder „Starsky & Hutch“ war der Rapper zu sehen. Zuletzt macht Snoop Dogg aber auch wieder mit seiner Musik Schlagzeilen: Ende Juni veröffentlichte er zusammen mit Eminem einen neuen Song.