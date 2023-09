MUSIKEXPRESS präsentiert: Holly Humberstone live in Deutschland

Die Sängerin hat für Anfang 2024 vier Shows für Hamburg, Berlin, München und Köln angekündigt.

Nachdem Holly Humberstone im September auf dem Reeperbahn-Festival auftrat, wird sie schon bald vier weitere Shows in Deutschland spielen.

Ihre Tour startet am 13. Februar in Amsterdam, ihr erster Stop in Deutschland ist am 19.02. in Hamburg. Die Sängerin gab die Daten auf ihrer Instagram-Seite bekannt.

Instagram-Post zur Tour

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die 24-Jährige veröffentlichte 2020 ihre Debüt-Single „Deep End“, ging daraufhin mit Lewis Capaldi auf Tour und veröffentlicht nun im Oktober ihr Album PAINT MY BEDROOM BLACK. Einen Vorgeschmack darauf gibt es bereits: Am 21. September brachte die Britin ihre Single „Into Your Room“ raus.

Hier „Into Your Room“ anhören:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Vorverkauf zur Tour startet am 4. Oktober, alle Infos gibt es auf der offiziellen Website der Künstlerin.

Holly Humberstone live in Deutschland – präsentiert von MUSIKEXPRESS