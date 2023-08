MUSIKEXPRESS beim Reeperbahn Festival: Team Scheisse, Tirzah & Circa Waves live

Am 23. September wird MUSIKEXPRESS einen Abend im Hamburger Club Uebel & Gefährlich ausrichten.

Am 20. September ist es wieder soweit: Das viertätige Reeperbahn Festival in Hamburg findet statt. Zum insgesamt 18. Mal werden in verschiedenen Clubs und Bars entlang der Amüsiermeile Konzerte, Newcomer:innen-Präsentationen, Talks und Branchenveranstaltungen an den Start gebracht. In insgesamt 80 verschiedenen Locations sind 300 Gigs geplant. MUSIKEXPRESS ist auch mit einem abendfüllenden Programm dabei.

MUSIKEXPRESS präsentiert: Ihr dürft euch jetzt schon auf einen musikalischen Abend im Uebel & Gefährlich freuen. Dort spielen am Samstag, 23. September, die britischen Indie-Rocker von Circa Waves, die Art-Pop-Sängerin Tirzah sowie die Bremer Punk-Kombo Team Scheisse. Einlass ist um 19 Uhr und 20 Uhr sollen die Shows starten.

Zeitgleich finden übrigens im Grünspan weitere spannende Gigs statt, die von den Kolleg:innen vom ROLLING STONE präsentiert werden. Die Acts dort sind Arab Strap und Blood Red Shoes.

Alle Infos rund um die Veranstaltung sowie zum Ticketkauf gelangt ihr via Reeperbahn-Festival-Website.

Wärmt euch jetzt schon mit der Musik der drei Acts für die Gigs auf:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

