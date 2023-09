MUSIKEXPRESS präsentiert: Faye Webster live im Mai 2024

Für vier Gigs in Hamburg, Berlin, München und Köln kommt die Singer-Songwriterin nach Deutschland.

Wem ein reibungsloser Blend aus Indie-Folk und Alternative-Country gefällt, hat von Faye Webster vermutlich bereits gehört. Schon im Alter von 16 Jahren veröffentlichte die Singer-Songwriterin ihr Debüt-Album RUN AND TELL. Seither zieht Webster Kritiker:innen und Fans in ihren Bann.

Ihr viertes Studioalbum, I KNOW I’M FUNNY HAHA, erschien 2021 und überzeugt mit einem Mix aus Country-, R&B- und Softrock-Sounds. Ihr neuer Track „But Not Kiss“ wurde im Juni 2023 in Begleitung von mehreren Tourdaten veröffentlicht.

Nun kommt Faye Webster im Mai 2024 auch für vier Gigs nach Deutschland – mit Terminen in Hamburg, Berlin, München und Köln. Tickets sind ab dem 20. September um 11.00 Uhr via Eventim im Vorverkauf erhältlich. Zugang zum Presale bekommt ihr hier.

Faye Webster live in Deutschland – präsentiert von MUSIKEXPRESS