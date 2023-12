Zuletzt spielte die Band im Jahr 2000 in Karlsruhe einen Gig, nun kommen Mr. Bungle 2024 nach Berlin.

Nach 24 Jahren kommt Mr. Bungle im Rahmen einer Europa-Tour 2024 für eine Show nach Deutschland. Die Heavy-Supergroup teilte dazu auf ihrem Instagram einen Post mit den jeweiligen Daten und Locations. Neben der Show am 19. Juni 2024 im Berliner „Huxley’s“ werden Mr. Bungle ebenfalls in der Schweiz, Italien, Luxemburg und den Niederlanden Konzerte spielen. Sänger der Band ist Mike Patton – so kommt der Frontmann von Faith No More mal wieder auf unsere Bühnen.

Der musikalische Fokus der Tour wird dabei das 2020 in neue Besetzung eingespieltes Tape „The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo“ sein. Ihren Support bilden die Ipecac-Bands Oxbow und Spotlight.

16.06.2024: (CH) Zürich, X-Tra

17.06.2024: (IT) Mailand, Magnolia

19.06.2024: (DE) Berlin, Huxley’s Neue Welt

23.06.2024: (LU) Luxemburg, Atelier

24.06.2024: (NL) Tilburg, 013 Poppodium

1985 wurden Mr. Bungle gegründet. Bestehend aus dem Mitgliedern Mike Patton, Scott Ian, Dave Lombardo, sowie Trey Spruance und Trevor Dunn, löste sich die Band 2004 dann wieder auf, um jeweiligen Solo-Projekten nachgehen zu können. Nach 21 Jahren Veröffentlichungspause veröffentlichten sie anschließend 2020 „The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo“, eine Neuaufnahme von insgesamt 34 alten Songs.