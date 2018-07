Musikexpress präsentiert: Roosevelt live auf Tour 2018

Lange hatte Roosevelt an seinem Debüt gearbeitet. Im August 2016 war es schließlich so weit: Roosevelt katapultierte Kölner Pop und Elektronik auf die europäischen Bühnen. Am 28. September 2018 erscheint bereits sein zweites Album, YOUNG ROMANCE. Er schreibt, die Platte sei in vielen schlaflosen Nächten, voll von Freude und Sorgen, großen Visionen und noch größeren Zweifeln entstanden.

Im Herbst präsentiert Roosevelt sein neues Album live – und wir präsentieren Euch Roosevelt an folgenden Terminen:

22.10.18 – Hamburg, Uebel & Gefährlich

23.10.18 – Köln, Live Music Hall

24.10.18 – Berlin, Astra

25.10.18 – München, Muffathalle

27.10.18 – Wien, Flex

28.10.18 – Zürich, Mascotte

Die Tickets dafür gibt es hier zu kaufen.

Hört hier auch den neuen Song „Under The Sun“: