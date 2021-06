Roosevelt: Deutschland-Tournee wird auf 2022 verschoben

Die schlechte (allen bereits bekannte) Nachricht zuerst: Die Coronavirus-Pandemie macht der Live- und Clubkultur nach wie vor einen Strich durch die Rechnung. Seit mehr als einem Jahr müssen Künstler:innen ihre Tourneen und Livekonzerte absagen – und so traf es auch den nordrhein-westfälischen Musiker Roosevelt, der seine Tournee im März 2021 aufgrund der pandemischen Lage verschieben musste. Doch jetzt kommt die gute Nachricht: Alle Konzerte, die der Synth-Pop-Musiker für dieses Jahr geplant hatte, können nächstes Jahr auf den Monat genau nachgeholt werden.

Die vom Musikexpress präsentierte Deutschland-Tournee beinhaltet insgesamt sechs Auftritte, jeweils einen in den Städten Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, Berlin, München und Köln. Dabei ändern sich bloß die Termine um einige Tage, der Veranstaltungsort bleibt in jeder Stadt gleich. Tickets bekommt ihr hier und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Seht hier alle Termine im Überblick:

Roosvelt live 2022 – Musikexpress präsentiert:

02.03.2022 Stuttgart, Im Wizemann

03.03.2022 Frankfurt, Zoom

05.03.2022 Hamburg, Gruenspan

06.03.2022 Berlin, Huxleys

08.03.2022 München, Backstage Werk

12.03.2022 Köln, Carlswerk Victoria

Seit seiner Debüt-EP ELLIOT aus dem Jahr 2013 hat Roosevelt eine beachtliche Karriere hingelegt, die bisher drei Alben, mehrere Festival-Auftritte und sogar eine Echo-Nominierung und die 1Live Krone einschließen. Der 30-jährige Marius Lauber – so Roosevelts bürgerlicher Name – beeindruckt musikalisch mit eingängigen Melodien, die mit Retro-Synthie-Klängen aufgewertet werden. Im Februar 2021 hat der Musiker sein jüngstes Album POLYDANS veröffentlicht, darauf folgte bereits im Juni die Doppelsingle „On My Mind / About You“.