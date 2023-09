MUSIKEXPRESS präsentiert: Tyler Childers live in Hamburg

Am 26. Februar 2024 wird er ein Konzert im Docks spielen – und wir präsentieren den Gig.

Country-Fans in Hamburg können sich auf ein echtes Highlight freuen, denn Tyler Childers kommt in die Hansestadt. Im Rahmen seiner „Mule Pull“-Tour wird er dort am 26. Februar 2023 im Docks auftreten.

Childers könnte den traditionellen Country und Bluegrass nicht besser repräsentieren. Geboren wurde der 32-Jährige im US-Bundesstaat Kentucky, der Heimat von anderen Genre-Vertreter:innen wie Crystal Gayle, Chris Stapelton und Loretta Lynn. Childers entstammt einer Arbeiter:innenfamilie und begann mit dem Gitarrespielen schon im Alter von 13 Jahren.

Mit 19 veröffentlichte er sein erstes Album, BOTTLES AND BIBLES, das jedoch weitestgehend von der Kritik unbeachtet blieb. Erst mit dem Nachfolger PURGATORY von 2017 schaffte er es, in der Country-Szene in den USA für Aufmerksamkeit zu sorgen. Sein bisher größter Erfolg war das 2022 veröffentlichte CAN I TAKE MY HOUNDS TO HEAVEN?, das es bis auf Platz acht der US-Billboard-Charts schaffte.

Mit RUSTIN‘ IN RAIN erscheint am 8. September sein neues Album, dass Childers mit einer Welttournee promoten will. Am 26. Februar 2024 tritt er für ein exklusives Konzert in Hamburg im Docks auf. Der Online-Kartenvorverkauf startet am 14. September um 10 Uhr bei Wizpro.