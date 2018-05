MUSIKEXPRESS-Talk: Ólafur Arnalds live im The Venue Berlin – Tickets zu gewinnen

Ólafur Arnalds hat es als Grenzgänger zwischen Indie, moderner Klassik und Elektronik vom Schlagzeuger in kleinen Hardcore-Bands zum internationalen Superstar gebracht. Seine Diskographie bringt es auf drei Studioalben, etliche Singles, EPs, Sammlungen, Zusammenarbeiten (u.a. mit Nils Frahm) und Soundtracks („Broadchurch“, „Gimme Shelter“, Another Happy Day“). Der Isländer wird auf seiner kommenden Tournee unter anderem in der ausverkauften Hamburger Elbphilharmonie und im Berliner Tempodrom spielen.

Ein neues Album hat Arnalds ebenfalls angekündigt. Details dazu gibt es leider noch keine, wohl aber eine neue Single samt Video, über die Arnalds sich selbst so sehr freut wie wir: „I am so happy to finally share some new music with you! There is much more to come, but here is the first single, ‚re:member’“, schreibt der Künstler auf YouTube dazu.

https://www.youtube.com/watch?v=oAhO5eegMfY Video can’t be loaded: Ólafur Arnalds – re:member (https://www.youtube.com/watch?v=oAhO5eegMfY)

Regie beim Dreh führte Thora Hilmarsdottir. Der Star des Songs soll aber nicht Arnalds selbst, sondern seine neue Software sein: „Stratus“, so ihr Name, wandele das Piano in ein „einzigartiges“ neues Instrument um. Die Beats wurden von Bngrboy co-produziert.

Auch interessant Lars Eidinger und Balbina haben mit uns The Venue Berlin eröffnet Nun freuen sich THE VENUE BERLIN und Musikexpress, Ólafur Arnalds am 6. Juni 2018 im Rahmen eines hochexklusiven Abends begrüßen zu können. Vor einem handverlesenen Publikum wird Arnalds zwei Monate vor Veröffentlichung seines kommenden Albums neue Musik vorspielen, anhand einer Multimediapräsentation seine Arbeitsweise erklären und sich im ME-Talk den Fragen von Musikexpress-Autor Steffen Greiner stellen.

MUSIKEXPRESS-Talk: Ólafur Arnalds live im The Venue Berlin – wir verlosen Tickets

Und jetzt kommt’s: Karten für unseren Talk mit Ólafur Arnalds könnt Ihr nicht kaufen, dafür hier und jetzt gewinnen. Wir verlosen 10 x 2 Tickets für Ólafur Arnalds live in The Venue Berlin.

Füllt zur Teilnahme einfach das folgende Gewinnspielformular aus und tragt im Lösungsfeld den Namen des Künstlers ein.

Dein Name (Pflichtfeld)

Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

PLZ (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Deine Lösung (Pflichtfeld)



TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 01.06.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.