Nach dem Kampf von Mike Tyson gegen Roy Jones reden alle über Snoop Dogg

Bei einem Showkampf traten die beiden Box-Legenden Mike Tyson und Roy Jones in der Nacht vom 28. November in Los Angeles gegeneinander an. Die Aufmerksamkeit bekommt schließlich aber jemand völlig anderes: Snoop Dogg beweist sich als unterhaltsamer Box-Kommentator und begeistert Twitter-User.

Snoop Doggs Auftritt als Box-Kommentator

Dass Snoop Dogg einen Sinn für Humor besitzt, konnte der Rapper unter anderem als Sprecher für Tier-Dokumentationen unter Beweis stellen. Als er jedoch bei dem Box-Kampf des Jahres nach seinem Auftritt auf dem Kommentatorenstuhl Platz nahm, stahl er allen die Show. So beschrieb er beispielsweise den Kampf von Tyson und Jones mit den Worten: „Das ist wie, wenn zwei meiner Onkel bei einem Barbecue gegeneinander kämpfen.“ Viele Zuschauer*innen und Twitter-User fanden diesen Vergleich äußerst passend. Auch weil viele von dem Unentschieden zum Schluss enttäuscht waren, erhielt der Rapper viel Zuspruch für seine Einschätzung.

Mehrfach wurde Snoop Dogg sogar als der eigentliche Sieger des Kampfes auserkoren. Das positive Feedback ging schließlich auch nicht an dem Rapper vorbei und so stellte er auf seinem Instagram-Account bereits die Möglichkeit einer regelmäßigen Tätigkeit als Sport-Kommentator in Aussicht. Hierfür postete er sogar ein Showreel mit seinen bisherigen Auftritten bei Sport-Veranstaltungen sowie seine Gehaltsvorstellung: 3 Jahre für 15 Millionen Dollar.

Auch Mike Tyson sorgt für Lacher

Auch Mike Tyson, den viele trotz des Unentschiedens als klaren Sieger des Kampfes sahen, sorgte an dem Abend für weltweite Lacher, wenn auch unbeabsichtigt. Roy Jones wurde bei einem Interview gefragt, wie er sich denn nach dem Kampf fühle. Diese Frage hielt „Iron Mike“ anscheinend völlig unangebracht und grätschte in das Gespräch: „Der Typ hat nur drei Jahre nicht gekämpft, ich dagegen fast 20 Jahre nicht. Warum fragt niemand wie es mir geht?“ Diese Aussage entwickelte sich bei Twitter schnell zu einem viralen Hit, allerdings nicht wegen dem Inhalt, sondern wegen Tysons Aussprache: „Why nobody care about my ath?“ Der Grund hierfür ist das markante Lispeln der Box-Legende. Schnell wird beim Lesen der Kommentare deutlich, dass die Twitter-Community den Boxer nicht diskriminieren möchte, sondern lediglich sein freches Auftreten zelebriert.

