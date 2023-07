Noel Gallagher: Konzert wegen Bombendrohung evakuiert

Der Vorfall ereignete sich im US-Bundesstaat New York. Auch die Bands Metric und Garbage waren davon betroffen.

Ein Konzert von Noel Gallagher und seiner Band High Flying Birds musste am Samstagabend (8. Juli) in Saratoga Springs (US-Bundestaat New York) evakuiert werden. Grund war eine Bombendrohung, die bei der Location einging. Die Polizei durchsuchte daraufhin das Gebäude, konnte aber keine Sprengsätze finden.

Fans zeigten sich überrascht, als plötzlich eine Nachricht auf den Bildschirmen des Saratoga Performing Arts Centers erschien. Darin wurden die Konzertgänger:innen aufgefordert, die Venue aufgrund einer möglichen Gefahrenlage unmittelbar, aber geordnet zu verlassen. Neben Gallagher waren auch Garbage und Metric von dem Vorfall betroffen. Die Bands sind gerade gemeinsam auf Tour durch die USA.

Als gerade das zweite Set zu Ende gespielt wurde, kam die Anweisung an die Fans, das Gebäude zu verlassen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Gründe noch unklar. Erst später teilte die örtliche Polizei mit, dass sie wegen einer Bombendrohung die Konzerthalle räumen lassen musste. Nach einer Durchsuchung mit Spürhunden konnte aber kein Sprengstoff oder dergleichen gefunden werden.

Die Betreiber:innen des Saratogas Performing Arts Center äußerten sich nicht weiter zu dem Vorfall. Garbage, die nach Gallagher auftreten sollte, gaben jedoch ein Statement via Twitter ab: „Wir haben keine Idee, was heute Abend passiert ist. Wir wurden ebenso evakuiert und waren in Sorge um alle!!! Tut uns Leid, dass wir keine wirklichen Infos haben. Uns wurde lediglich gesagt, dass es einen Notfall gab.“

Noel Gallagher bereist gerade mit seinen High Flying Birds die Welt, um sein neuestes Album COUNCIL SKIES zu promoten. Am 9. November 2023 findet sein einziges Konzert in Deutschland statt, in der Düsseldorfer Mitsubishi Electric Halle.