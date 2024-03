Garbage kündigen für Sommer 2024 drei Konzerte in Deutschland an

Im Zuge ihrer Europatournee kommt die Band nach Wiesbaden, Berlin und Köln. Hier mehr Infos.

Nach fünf Jahren Europa-Pause: Mit einem Instagram-Post haben Garbage bekannt gegeben, insgesamt 16 Konzerttermine geplant zu haben. In Deutschland sind Shirley Manson, Duke Erikson, Steve Marker und Butch Vig im Juli in Berlin, Köln und Wiesbaden.

Hier zum Tour-Post:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Tickets

Der exklusive Vorverkauf startet am Donnerstag, den 7. März, um zehn Uhr via Karsten Jahnke, der der Veranstalter der Gigs ist. Der allgemeine Karten Vorverkauf beginnt dann einen Tag später, am Freitag, den 8. März, auch um zehn Uhr.

Garbage live in Deutschland – Dates im Überblick