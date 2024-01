In einem Statement kündigte RATM-Drummer Brad Wilk an, dass die Band nie mehr touren wird.

Die heftige Verletzung, die sich Zack de la Rocha im Jahr 2022 zugezogen hat, macht es unmöglich, dass Rage Against The Machine weitere Auftritte geben. Diese ernüchternde Botschaft vermittelte nun Brad Wilk, der Schlagzeuger der Band.

Am Mittwoch (03. Januar) postete Wilk auf seinem persönlichen Instagram-Account ein Statement im Namen von Rage Against The Machine, in dem er sich zu den bereits abgesagten Terminen der Gruppe im Jahr 2023 äußerte. Fans hatten immer wieder nach Ersatzshows gefragt.

„Ich weiß, dass viele Leute darauf warten, dass wir neue Tourdaten für alle abgesagten RATM-Shows bekannt geben“, schrieb der Drummer. „Während es zwar einige Hinweise gab, dass dies in der Zukunft passieren könnte… möchte ich euch wissen lassen, dass RATM (Tim, Zack, Tom und ich) nicht mehr touren oder live spielen werden.“

Wilks weiter: „Es tut mir leid für diejenigen von euch, die darauf gewartet haben, dass dies passiert. Ich wünschte wirklich, es wäre möglich…“

2022 ging es noch im Sitzen für Zack de la Rocha

Bislang gab es keinerlei Meldungen von Rage Against The Machine zur Live-Zukunft der Band. Ein solcher Konzert-Schock war allerdings nicht vermutet worden. Zack de la Rocha hatte sich zum Start der „Public Service Announcement Tour“, die im Juli 2022 begann und bei der Run The Jewels als Vorgruppe auftraten, gleich beim zweiten Gig in Chicago schwer an der Achillessehne verletzt. Der Sänger spielte noch zahlreiche Konzerte weiter im Sitzen auf der Bühne, bevor die Band schließlich ihre Termine in Großbritannien und Europa für den Rest des Jahres absagte.

De la Rocha sprach damals in einem Statement lediglich von „unglücklichen Umständen“, aber auch, dass er wohl eine Menge Zeit für den Heilungsprozess einplanen müsse. „Ich habe einen schweren Riss in der linken Achillessehne, und nur acht Prozent meiner Sehne sind noch intakt, aber ebenfalls stark beeinträchtigt“, erklärte er die Situation. „Es geht nicht nur darum, dass ich wieder spielen kann, sondern auch darum, wie ich mich wieder richtig bewegen kann.“

Weitere Kommentare anderer Bandmitglieder zur Mitteilung von Brad Wilk gab es zunächst nicht. Als Rage Against The Machine im November 2023 in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen wurden, kam nur Gitarrist Tom Morello, um die Ehrung entgegen zu nehmen.