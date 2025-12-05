Neue Alben, die im Dezember 2025 erscheinen
Damit niemand den Überblick verliert: Hier findet Ihr eine (keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebende) Liste der im Dezember 2025 veröffentlichten Musikalben.
Musik ist unser Job und Euer Hobby – sonst würdet Ihr Euch kaum für die folgende Liste hier interessieren, behaupten wir mal. Deren Inhalt ist selbsterklärend: Weil jeden Monat aufs Neue gute, schlechte oder egale Alben erscheinen, versuchen wir uns an einem Überblick. Der erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, umfasst aber hoffentlich mindestens das, was wir für ME-Leserinnen und -Leser als interessant/relevant genug erachten. Und damit Vorhang auf für die neuen Alben im Dezember 2025 – die Neuerscheinungen im chronologischen Überblick ihrer VÖ-Termine.
Neue Alben im Dezember 2025:
- Tom Smith – THE IS NOTHING IN THE DARK THAT ISN’T THERE IN THE LIGHT (5. Dezember 2025)
- Faust – SO FAR/IV (5. Dezember 2025)
- Ez Kamil – MOHNWIESEN EP (5. Dezember 2025)
- Ultravox – THE COLLECTION (5. Dezember 2025)
- Melody’s Echo Chamber – UNCLOUDED (5. Dezember 2025)
- The Sha La Das – YOUR PICTURE (5. Dezember 2025)
- V.A. – PASSAGES: ARTISTS IN SOLIDARITY WITH IMMIGRANTS, REFUGEES, AND ASYLUM SEEKERS (5. Dezember 2025)
- Infinite Coles – SWEETFACE KILLAH (5. Dezember 2025)
- Nick & June – NEW YEAR’S FACE (5. Dezember 2025)
- Ólöf Arnalds – SPÍRA (5. Dezember 2025)
- Juliana Hatfield – LIGHTNING MIGHT STRIKE (12. Dezember 2025)
- Fred Again… – USB002 (12. Dezember 2025)
- Oehl – DUNKLE MAGIE (12. Dezember 2025)
- A-ha – MINOR EARTH, MAJOR SKY (12. Dezember 2025)
- Sundown – FÜNFINGER (12. Dezember 2025)
- Boy & Bear – TRIPPING OVER TIME (12. Dezember 2025)
- Von Wegen Lisbeth – STRANDBAD ELDENA (12. Dezember 2025)
Ein kleiner Blick in die Vergangenheit:
P.S.: In schöner Tradition küren wir zum Jahresende regelmäßig die besten Neuveröffentlichungen – seht hier zum Beispiel unsere Liste mit den 50 besten Platten des Jahres 2024.
