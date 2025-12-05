Neue Alben, die im Dezember 2025 erscheinen

Damit niemand den Überblick verliert: Hier findet Ihr eine (keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebende) Liste der im Dezember 2025 veröffentlichten Musikalben.

Musik ist unser Job und Euer Hobby – sonst würdet Ihr Euch kaum für die folgende Liste hier interessieren, behaupten wir mal. Deren Inhalt ist selbsterklärend: Weil jeden Monat aufs Neue gute, schlechte oder egale Alben erscheinen, versuchen wir uns an einem Überblick. Der erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, umfasst aber hoffentlich mindestens das, was wir für ME-Leserinnen und -Leser als interessant/relevant genug erachten. Und damit Vorhang auf für die neuen Alben im Dezember 2025 – die Neuerscheinungen im chronologischen Überblick ihrer VÖ-Termine.

Neue Alben im Dezember 2025:

Ein kleiner Blick in die Vergangenheit:

P.S.: In schöner Tradition küren wir zum Jahresende regelmäßig die besten Neuveröffentlichungen – seht hier zum Beispiel unsere Liste mit den 50 besten Platten des Jahres 2024.

