Neue Alben, die im Oktober 2025 erscheinen

Damit niemand den Überblick verliert: Hier findet Ihr eine (keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebende) Liste der im Oktober 2025 veröffentlichten Musikalben.

Musik ist unser Job und Euer Hobby – sonst würdet Ihr Euch kaum für die folgende Liste hier interessieren, behaupten wir mal. Deren Inhalt ist selbsterklärend: Weil jeden Monat aufs Neue gute, schlechte oder egale Alben erscheinen, versuchen wir uns an einem Überblick. Der erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, umfasst aber hoffentlich mindestens das, was wir für ME-Leserinnen und -Leser als interessant/relevant genug erachten. Und damit Vorhang auf für die neuen Alben im Oktober 2025 – die Neuerscheinungen im chronologischen Überblick ihrer VÖ-Termine.

Neue Alben im Oktober 2025:

Sevdaliza – HEORINA (Oktober)

Anna von Hausswolff – ATLAS SONG (Oktober)

Kool Savas – LAN JUKS (2. Oktober 2025)

Agriculture – THE SPIRITUAL SOUND (3. Oktober 2025)

Alfa Mist – ROULETTE (3. Oktober 2025)

Ash – AD ASTRA (3. Oktober 2025)

P.E.– OH! (3. Oktober 2025)

Taylor Swift – THE LIFE OF A SHOWGIRL (3. Oktober 2025)

Idlewild – IDLEWILD (3. Oktober 2025)

Today Is The Day – NEVER GIVE IN (3. Oktober 2025)

Oasis – (WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY? – 30TH ANNIVERSARY EDITION (3. Oktober 2025)

Marta Forsberg – ARCHAEOLOGY OF INTIMACY (3. Oktober 2025)

Pogendroblem – GREAT RESIGNATION (10. Oktober 2025)

Die P – MAGAZIN (10. Oktober 2025)

Richard Ashcroft – LOVIN‘ YOU (10. Oktober 2025)

AnNa R. – MUT ZUR LIEBE (10. Oktober 2025)

Jay Som – BELONG (10. Oktober 2025)

Mobb Deep – INFINITE (10. Oktober 2025)

Falco – FALCO 3 (10. Oktober 2025)

Makaya McCrav – OFF THE RECORD (10. Oktober 2025)

Robbie Williams – BRITPOP (10. Oktober 2025)

John & Yoko / Plastic Ono Band – POWER TO THE PEOPLE (10. Oktober 2025)

Bulgarian Cartrader – GREETINGS FROM SOULGARIA (10. Oktober 2025)

Yeanniver – ANGRY WOMAN (10. Oktober 2025)

Asaf Avidan – UNFURL! (10. Oktober 2025)

The Necks – DISQUIET (10. Oktober 2025)

Jan Plewka – EINE ART SOLOALBUM (10. Oktober 2025)

HAAi – HUMANISE (10. Oktober 2025)

Pauls Jets – MORGEN SIND WIR FANTASY (10. Oktober 2025)

Flock Of Dimes – THE LIFE YOU SAVE (10. Oktober 2025)

Megaloh – SCHWARZER LOTUS (10. Oktober 2025)

Madi Diaz – FATAL OPTIMIST (10. Oktober 2025)

Tanita Tikaram – LIAR (LOVE ISN’T A RIGHT) (10. Oktober 2025)

Chicks On Speed – HEARTOPIA (17. Oktober 2025)

IKI – BODY (17. Oktober 2025)

Brògeal – TUESDAY PAPER CLUB (17. Oktober 2025)

Ashnikko – SMOOCHIES (17. Oktober 2025)

Kreidler – EARLY RECORDINGS 1994-1995 (17. Oktober 2025)

Bar Italia – SOME LIKE IT HOT (17. Oktober 2025)

Josienne Clarke – FAR FROM NOWHERE (17. Oktober 2025)

Chrissie Hynde – DUETS SPECIAL (17. Oktober 2025)

Sparkling – WE (17. Oktober 2025)

Kreisky – ADIEU UNSTERBLICHKEIT (17. Oktober 2025)

Soulwax – ALL SYSTEMS ARE LYING (17. Oktober 2025)

Ledereen – NEUE MITTE (17. Oktober 2025)

Holly Golightly – LOOK LIKE TROUBLE (17. Oktober 2025)

Miles Kane – SUNLIGHT IN THE SHADOWS (17. Oktober 2025)

Sudan Archives – THE BPM (17. Oktober 2025)

The Last Dinner Party – FROM THE PYRE (17. Oktober 2025)

Perera Elsewhere – JUST WANNA LIVE SOME (24. Oktober 2025)

Tristan Brusch – AM ANFANG (24. Oktober 2025)

Björk – CORNUCOPIA: LIVE (24. Oktober 2025)

Cautious Clay – THE HOURS: NIGHT (24. Oktober 2025)

Alice Phoebe Lou – OBLIVION (24. Oktober 2025)

Erika Dohi – MYTH OF TOMORROW (24. Oktober 2025)

Sigrid – THERE’S ALWAYS MORE THAT I COULD SAY (24. Oktober 2025)

Josi Miller – 4 STAGES OF SLEEP (24. Oktober 2025)

Tortoise – TOUCH (24. Oktober 2025)

Tuvaband – SEVEN WAYS OF FLOATING (24. Oktober 2025)

Cubzoa – UNFOLD THE SKY (24. Oktober 2025)

The Lemonheads – LOVE CHANT (24. Oktober 2025)

Guided by Voices – THICK RICH AND DELICIOUS (31. Oktober 2025)

The Charlatans – WE ARE LOVE (31. Oktober 2025)

Donna Regina – LILAC (31. Oktober 2025)

Daniel Avery – TREMOR (31. Oktober 2025)

Maria Iskariot – WRELDWAAN (31. Oktober 2025)

Ein kleiner Blick in die Vergangenheit:

P.S.: In schöner Tradition küren wir zum Jahresende regelmäßig die besten Neuveröffentlichungen – seht hier zum Beispiel unsere Liste mit den 50 besten Platten des Jahres 2024.

