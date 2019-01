Neue Alben, die 2018 erschienen sind

Foto: Zackery Michael. All rights reserved.

Arctic Monkeys: TRANQUILITY BASE HOTEL & CASINO ist am 11. Mai 2018 erschienen

Musik ist unser Job und Euer Hobby – sonst würdet Ihr Euch kaum für die folgende Liste hier interessieren, behaupten wir mal. Deren Inhalt ist selbsterklärend: Weil nach den neuen Alben 2015, neuen Alben 2016 und neuen Alben 2017 auch 2018 schon wieder so viele gute, schlechte oder egale Alben erschienen sind, versuchten wir uns an einem Überblick. Der erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, umfasst aber hoffentlich mindestens das, was wir für ME-Leserinnen und -Leser als interessant/relevant genug erachteten. Hier die neuen Alben 2018 – die Neuerscheinungen im chronologischen Überblick ihrer VÖ-Termine.

>>> unser großer Jahresrückblick 2018

Auch interessant Jahresrückblick Die 50 besten Platten des Jahres 2018 P.S.: Zum Glück ordnen wir zum jeweiligen Jahresende ja auch in schöner Tradition den VÖ-Wust – seht hier zum Beispiel unsere Liste mit den 50 besten Platten des Jahres 2018.

Neue Alben im Januar 2018:

Neue Alben im Februar 2018:

Neue Alben im März 2018:

Neue Alben im April 2018:

Neue Alben im Mai 2018:

Neue Alben im Juni 2018:

Neue Alben im Juli 2018:

Neue Alben im August 2018:

Neue Alben im September 2018:

Neue Alben im Oktober 2018:

Neue Alben im November 2018:

Neue Alben im Dezember 2018:

Bilderbuch – MEA CULPA (4. Dezember 2018)

AnnenMayKantereit – SCHLAGSCHATTEN (7. Dezember 2018)

Superpunk – MEHR IST MEHR (Boxset, 6. Dezember 2018)

AFI – THE MISSING MAN (7. Dezember 2018)

Within Temptation – RESIST (14. Dezember 2018)

