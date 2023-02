Neues (Altes) von Cro: „Sie“ und „Steht mir“ hier im Stream hören

Am 10. Februar wurden zwei Songs des Pop-Rappers Cro veröffentlicht. „Sie“ und „Steht mir“ sind allerdings nicht neu, sondern ältere Arbeiten des Musikers. Veröffentlicht hat sie das Label BMG, das seit 2019 die Rechte an seinen ersten vier Alben besitzt. Also an RAOP (2012), MELODIE (2014), MTV UNPLUGGED: CRO (2015) und TRU. (2017).

Zu „Sie“ gibt es bereits ein animiertes Musikvideo, das eine ganze Reihe kunsthistorischer und popkultureller Inspirationen verarbeitet. Die erste Skizze zum Track stammt angeblich aus dem Jahr 2017 und tatsächlich klingt es so, als wären die gleichen Einflüsse am Werk wie auf TRU.

Das Musikvideo zum Song „Steht mir“, der eine Trennung verarbeitet, soll am 14. Februar veröffentlicht werden. Die Single ist angeblich noch etwas älter und zwischen 2014 und 2015 entstanden. In den Instagram-Kommentaren des Ankündigungsposts wird bereits darüber diskutiert, ob das Cover der Veröffentlichung vielleicht auf eine Art „Lost Tape“ hindeuten könnte. Es zeigt die drei Masken, die Cro während seiner Karriere getragen hat. Auch im „Sie“-Video gibt es eine Referenz auf die Veränderung der Masken.

Nachdem Chimperator die Master-Rechte verkauft hat, hat BMG damit begonnen, den Katalog des ehemaligen Panda-Masken-Rappers aufzubereiten. 2021 veröffentlichten sie bereits, zum 10. Jubiläum seiner Debüt-Single „Easy“, die EASY X EP, auf der eine überarbeitete Version und mehrere Remixe enthalten waren. Außerdem wurden die fünften und zehnten Jahrestage der Alben TRU und RAOP 2022 durch neuen Vinyl-Auflagen gefeiert. Im Sommer 2023 wird Cro mit seinem aktuellen Album 11:11 auf Open-Air-Tour gehen.