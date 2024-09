Back for no good: „Never Forget: der 90er-Podcast“ feiert mit Staffel 2 sein Comeback

Guess who's back: „Never Forget: der 90er-Podcast“ geht endlich in Staffel 2. Hier die Details.

Bye Bye Bye, Sommerloch: Nicht nur Oasis feiern dieser Tage ihr großes Comeback. Auch unser 90er-Podcast „Never Forget“ ist – nach vier Jahren indefinite hiatus, wie Bands ihre Pausen nennen, wenn sie keine Trennung aussprechen wollen – zurück. Und das, obwohl Stephan Rehm Rozanes und Fabian Soethof sich, anders als die Gallaghers, nicht einmal verstritten hatten.

Was zuvor geschah: Die 90er waren schon im Sommer 2020 wieder da. Diesem Phänomen gingen zwei in den 90ern sozialisierte Musikexpress-Redakteure in einem neuen Podcast nach. In „Never Forget“ erinnerten Fabian und Stephan an die Musik der nicht immer guten alten 90er. Pro Folge luden sie sich Zeitzeug*innen und Expert*innen ein: Kulturjournalist und Buchautor Joachim Hentschel („Zu geil für diese Welt“) etwa erklärte das 90s-Revival. Viva-Legende Nilz Bokelberg nahm uns mit nach Seattle (und Köln) und erzählte vom Grunge. Der Songwriter des erfolgreichsten deutschen Alternative-Rock-Songs, „Narcotic“, Wolfgang Schrödl von Liquido, berichtete über die hiesige Indie-Szene der Dekade. Judith Hildebrandt aka T-Seven von Mr. President klärte uns endlich darüber auf, was ein „Coco Jamboo“ eigentlich ist. Und Jazzy von Tic Tac Toe verkündete, dass das letzte Kapitel ihrer legendären Girlgroup noch nicht geschrieben sei.

Über Staffel 1 und ihre 15 Folgen, in denen unter anderem auch Anja Rützel, Afrob, Luci van Org, Kai Wingenfelder (Fury In The Slaughterhouse) und Thorsten Nagelschmidt zu Besuch waren, schrieb zum Beispiel „Übermedien“: „Ein Podcast, der sich auf die Musikgeschichte der 90er fokussiert, auf den niemand gewartet hat, der nicht eine Antwort auf die drängenden Fragen unserer Zeit gibt, schierer Eskapismus – zum Glück!“ Und: „Das sind wirklich sehr sympathische Gespräche, unverkrampft, unverstellt, mit ehrlichem Interesse und mit Expertise. Man kann beim besten Willen nicht sagen, dass man hier nichts lernt.“

In Staffel 2, die am 12. September 2024 mit der ersten neuen von zwölf geplanten Folgen auf Sendung gegangen ist, soll es pro Folge nicht mehr zwingend um ein bestimmtes Genre gehen, sondern um Phänomene und Beobachtungen. Um Festivals, Soundtracks, die „Simpsons“, Musikfernsehen, Bands, die sich deutschsprachige Texte trauten, und so weiter.

In Folge 1 geht es passenderweise um Comebacks. Nicht um Comebacks, die wir heute aus den 90ern erleben, sondern um Comebacks, die wir in den 90ern erlebt haben. Und damit unter anderem um Die Ärzte. Um Modern Talking. Um Meat Loaf. Um David Bowie. Um Aerosmith. Um Teeniesex-Komödien. Um Batik-T-Shirts. Um Horror-Franchises. Um Country – und damit auch darum, warum wir den 90ern Taylor Swift zu verdanken haben.

Obacht: Diese Comebackfolge wurde aufgenommen, bevor Oasis wenige Tage später ihre Reunion erklärten. Deshalb reden Fabian und Stephan an dieser Stelle und unter sich nicht darüber. Erstens aber bekamen Britpop und Oasis in Staffel 1 bereits zwei Folgen (eine mit Thees Uhlmann als Gast: „Ich würde 1000 Euro zahlen, wenn Oasis sich niemals wiedervereinen!“) spendiert, und zweitens haben sie dafür im (sowieso geplanten) Nachgang mit Autorin Paula Irmschler gesprochen, die ihnen ein bisschen was über ihre Sicht auf Oasis‘ Comeback sowie auf die 90er erzählt und Sätze sagt wie:

„An Oasis ist eigentlich alles total over. Männerbands sind over. Diese ganze Attitude. Es ist eigentlich peinlich.“

„Von den Ärzten habe ich Wörter wie masturbieren und onanieren gelernt. Ich habe meiner Mutter andauernd gefragt, was dies oder das denn jetzt schon wieder heißt. ‚Was ist anal, Mama?‘ Ganz schlimm!“

„Ich hab das Gefühl, dass man schon vor zehn Jahren gesagt hat, die 90er sind zurück. Die gehen aber nicht mehr weg!“

„Never Forget: der 90er-Podcast“, Staffel 2: Jeden zweiten Donnerstag erscheint vom 12. September 2024 an eine neue Folge, zwölf sind geplant. Überall da, wo es Podcasts gibt.