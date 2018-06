Nine Inch Nails covern Joy Division, holen Gary Numan auf die Bühne

Nine Inch Nails veröffentlichen am 22. Juni das Album BAD WITCH

Die Nine Inch Nails spieltn kurz vor der Veröffentlichung des neuen Albums BAD WITCH am 22. Juni 2018 drei Konzerte in Las Vegas. Es handelte sich dabei um die einzigen Live-Termine in den USA bisher. Danach geht es zunächst nach Europa.

Trent Reznor und Co. stellten in Las Vegas neue Songs vor, hatten aber auch ein paar Cover-Versionen in petto. Am ersten Abend coverten sie David Bowies „I’m Afraid Of Americans“:

https://youtu.be/ZC1MnlZnoXI Video can’t be loaded: Nine Inch Nails „I’m Afraid Of Americans“ Bowie Cover Live @ The Joint, Las Vegas, NV 6.13.18 (https://youtu.be/ZC1MnlZnoXI)

Am dritten Abend nahmen sich Nine Inch Nails eines Songs an, den sie bisher noch nie gecovert haben: „Digital“ von Joy Division. So klang das Ergebnis:

https://youtu.be/fDGzCjygXAU Video can’t be loaded: Nine Inch Nails – Digital (Joy Division Cover) 06.16.2018 Las Vegas, Nevada (https://youtu.be/fDGzCjygXAU)

Für die Zugabe holten Nine Inch Nails Gary Numan auf die Bühne, um mit ihm gemeinsam seinen Song „Metal“ zu spielen:

https://youtu.be/FRmFI64g578 Video can’t be loaded: Nine Inch Nails & Gary Numan Metal Las Vegas 6/16/2018 (https://youtu.be/FRmFI64g578)

Nine Inch Nails werden in den kommenden Wochen auf dem Meltdown, Roskilde und Rock Werchter Festival auftreten. Am 2. Juli spielen sie ihr einziges Konzert in Deutschland in der Zitadelle Spandau in Berlin.