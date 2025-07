Nine Inch Nails in Berlin: Zeiten, Support, Setlist, Tickets & Anfahrt

Back for very good: Das sind die 50 besten Comeback-Alben

Nine Inch Nails spielen am Dienstag (01. Juli) in der Uber Arena in Berlin. Es ist das zweite von insgesamt zwei Deutschlandkonzerten. Zuvor sind die US-Amerikaner bereits am 20. Juni in der Lanxess Arena in Köln aufgetreten. Die Konzerte sind Teil der „Peel It Back“-Tour, die Mitte Juni mit einem Gig in Dublin gestartet ist. Berlin ist der zehnte Stopp der insgesamt 42 Termine umfassenden Welttournee. Hier alle Informationen zum Konzert von Nine Inch Nails in Berlin:

Zeiten & Support-Act

Laut Website des Veranstalters beginnt der Einlass des Konzerts um 18 Uhr. Die Show selbst startet um 19:30 Uhr. Es kann mit einer Dauer von etwa 1,5 Stunden gerechnet werden. Support-Act ist der deutsche Produzent und DJ Boys Noize.

Setlist

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich grob an vergangenen Konzerten orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnte die Setlist folgendermaßen aussehen:

Right Where It Belongs Ruiner The Fragile Eraser Wish March of the Pigs Reptile Copy of A Gave Up Vessel Only Came Back Haunted Somewhat Damaged Heresy Closer I’m Afraid of Americans (David-Bowie-Cover) Less Than Head Like a Hole Hurt

Tickets

Das Konzert von Nine Inch Nails in der Uber Arena Berlin ist noch nicht ausverkauft. Tickets sind über Eventim erhältlich. Sitzplätze sind noch in vier Preiskategorien verfügbar, wobei die günstigste etwa 70 Euro kostet. Die Stehplätze sind bereits vergriffen.

Anfahrt & Parken

Die Adresse der Venue lautet: Uber Platz 1, 10243 Berlin.

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, fährt am besten bis zu den S-Bahnhöfen Warschauer Straße oder Ostbahnhof.

Am U-Bahnhof Warschauer Straße halten auch die U1 und U3 sowie die Busse 300, 347 und N1 (Nachtbus). Und am Ostbahnhof neben den S-Bahnen auch der Regionalverkehr und Fernverkehrszüge. Die Busse 140, 142, 147, 240, 248, 347 und N40 (Nachtbus) fahren sogar zur Arena.

Von der Warschauer Straße sind es rund fünf Minuten Fußweg, vom Ostbahnhof um die zwölf Minuten.

Wer mit dem Auto anreisen möchte, hat mehrere Parkmöglichkeiten. Es gibt extra ein Parkhaus für die Arena namens Uber Arena, das direkt an die Arena angrenzt. Dazu zwei CONTIPARK Parkhäuser, auch am Uber Platz. Und gegenüber ein Parkhaus, das zur East Side Mall gehört. Ansonsten gibt es noch die DB BahnPark Tiefgarage am Ostbahnhof.