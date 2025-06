Nine Inch Nails in Köln: Zeiten, Support, Setlist, Tickets & Anfahrt

Nine Inch Nails spielen am Freitag (20. Juni) in der Lanxess Arena in Köln. Es ist das erste von insgesamt zwei Deutschlandkonzerten. Nach Köln werden die US-Amerikaner am 1. Juli in der Uber Arena in Berlin auftreten. Die Konzerte sind Teil der „Peel It Back“-Tour, die Mitte Juni mit einem Konzert in Dublin gestartet ist. Köln ist der vierte Stopp der insgesamt 42 Termine umfassenden Welttournee. Hier alle Informationen zum Konzert von Nine Inch Nails in Köln:

Zeiten & Support-Act

Zwar ist auf der Website des Veranstalters noch keine Uhrzeit für den Einlass angegeben, die Show selbst soll aber gegen 19:30 Uhr beginnen. Es kann mit einer Länge von etwa 1,5 Stunden gerechnet werden. Support-Act ist Boys Noize.

Setlist

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich grob an vergangenen Konzerten orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnte die Setlist folgendermaßen aussehen:

Right Where It Belongs Ruiner Piggy (Nothing Can Stop Me Now) Wish March of the Pigs The Frail Reptile The Wretched Copy of A Gave Up Vessel Parasite Came Back Haunted Mr. Self Destruct Play Video Closer I’m Afraid of Americans The Hand That Feeds Head Like a Hole Hurt

Tickets

Das Konzert der Band in der Kölner Lanxess Arena ist noch nicht ausverkauft, Tickets sind über Eventim erhältlich. Sitzplätze gibt es noch in fünf Preiskategorien, wobei die günstigste etwa 60 Euro kostet. Die Stehplätze sind im regulären Verkauf zwar bereits vergriffen, aber noch im Re-Sale erhältlich. Dabei bewegen sich die Preise um die 200 Euro.

Generell lohnt es sich, auch bei Sitzplätzen die Re-Sale-Tickets im Auge zu behalten – diese kosten manchmal bis zu 10 Euro weniger als der reguläre Preis.

Anfahrt & Parken

Die Adresse der Venue ist: Willy-Brandt-Platz 3, 50679 Köln.

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, hat viele Möglichkeiten. Zielhaltestellen sollten dabei „Deutz/Messe“, „Bahnhof Deutz/LANXESS arena“ und „Deutz Technische Hochschule“ sein. Diese sind mit Straßenbahn, Bus und S-Bahn gut erreichbar.

Für die Straßenbahn bieten sich die Linien 1, 3, 4 und 9 an. Mit dem Bus empfehlen sich die Linien 150, 153, 156, 250 und 260. Die S-Bahn-Linien S6, S11, S12 und S13 halten ebenfalls dort.

Für Besucher, die mit dem Auto anreisen, stehen die Parkplätze „P1“ bis „P5“ zur Verfügung. Die Parkgebühr beträgt 2 Euro pro Stunde. Alternativ kann im Voraus ein „Arena-Tarif“ für 9 Euro gebucht werden. Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.