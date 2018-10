Foo Fighters teasern Nirvana-Reunion-Gig 2018

Foto: FilmMagic, Inc, Jeff Kravitz. All rights reserved.

Die Foo Fighters rund um die ehemaligen Nirvana-Mitglieder Dave Grohl und Pat Smear twittern Verdächtiges. Die Band postete anlässlich des am 5. und 6. Oktober stattfindenden „Cal Jam“-Festivals im kalifornischen San Bernardino zwei Nachrichten auf Twitter, die darauf hindeuten, dass es auf dem von den Foo Fighters kuratierten Festival eine Art Reunionkonzert von Nirvana geben könnte.

Verdächtiger Tweet Nummer Eins: Auf einen Tweet über Joan Jetts neue Doku „Bad Reputation”, die auf dem Festival gezeigt wird, antworteten die Foos: „Wir können es kaum erwarten! Was könnten wir sonst noch im Ärmel haben?? Bleibt dran…“

CAN'T WAIT!!!! What else could we have up our sleeves?? Stay tuned….🤘#CalJam18 https://t.co/OA525e7pg0 — Foo Fighters (@foofighters) October 3, 2018

Zur Erklärung: Joan Jett, die in den Siebzigern mit der Frauenrockband The Runaways berühmt wurde und seither als Solokünstlerin und mit The Blackhearts erfolgreich ist (2015 wurde die Band in die „Rock And Roll Hall of Fame“ aufgenommen), sang mit den ehemaligen Nirvana-Mitgliedern Dave Grohl, Krist Novoselic und Pat Smear Nirvana-Songs, als die legendäre Grungeband 2014 in die „Rock And Roll Hall of Fame“ aufgenommen wurde.